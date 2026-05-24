Calme-toi, détends-toi ou relax ? 3 phrases à éviter en pleine crise de colère

Dans une situation conflictuelle, tumbez certains réflexes que vous avez de vous offrir pour apaiser le对手. Voici 3 erreurs à éviter : dire « calme-toi » qui ne calme personne, dire « détends-toi » ou « relax » qui sont perçues comme des ordres, et suggérer les respirations profondes qui ne sont pas adaptées dans une période d’agitation émotionnelle.

Un mot de travers, une remarque en apparence anodine, et vous voilà face à quelqu’un qui perd le contrôle. Dans ces instants délicats, un automatisme revient souvent : tenter de calmer l’autre.

Mais ce réflexe, pourtant bien intentionné, peut se retourner contre vous. Selon le professeur Ryan Martin, spécialiste de la colère à l’Université du Wisconsin-Green Bay, certaines phrases que nous croyons apaisantes sont en réalité les pires à prononcer dans une telle situation. Invité du podcast américain Am I Doing It Wrong ? , l’auteur du livre How to Deal with Angry People a partagé trois expressions à bannir immédiatement pour éviter d’envenimer les choses.

Elles sont plus courantes qu’on ne le croit, et pourtant, elles ont un effet dévastateur sur une personne en crise. Les trois phrases à éviter absolument face à une personne en colère sont : dire « calme-toi », dire « détends-toi » ou « relax », et suggérer les respirations profondes





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