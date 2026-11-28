Kylian, stagiaire ESAT, découvre Callengo via le Duo Day avec Camille Gousset de MyMobility, illustrant l'engagement pour l'emploi des personnes handicapées au-delà des obligations légales.

L'entreprise de location de véhicules Callengo, appartenant au groupe MyMobility, a accueilli Kylian, un jeune homme de 27 ans, dans le cadre d'une journée d'immersion professionnelle spécifique. Cette rencontre s'est inscrite dans le programme annuel Duo Day, une initiative conçue pour permettre aux entreprises d'accueillir directement des personnes en situation de handicap. L'objectif est de leur offrir une fenêtre sur le monde de l'entreprise et de familiariser les futurs travailleurs avec les réalités du milieu professionnel, loin des stéréotypes habituels.

Une expérience de découverte professionnelle unique

Le dispositif Duo Day fonctionne selon un principe simple et collaboratif : chaque année, une personne en situation de handicap passe une journée complète au sein d'une entreprise partenaire. Cette journée est structurée autour d'un binôme, composé de l'invité et d'un tuteur désigné par l'employeur. Pour Kylian, ce fut l'occasion de découvrir le fonctionnement interne de Callengo, une société spécialisée dans la location de véhicules, incluant notamment le transport adapté pour les personnes en situation de handicap. Cette approche pédagogique vise à briser la glace entre le candidat et l'employeur potentiel, en créant un contexte de bienveillance et d'apprentissage mutuel.

Also read Coffret Duo Regard Illuminé Aroma-Zone : Soins Yeux 100 % Naturels à 11 €

Le parcours de Kylian et la vision de MyMobility

Camille Gousset, chargée de communication et référente handicap au sein du Groupe MyMobility, a accompagné Kylian tout au long de cette expérience. Elle a été la force motrice derrière l'organisation de ce partenariat annuel, visant à promouvoir l'inclusion des travailleurs handicapés dans l'effectif de l'entreprise. Camille Gousset souligne l'importance de cette démarche dans un contexte où le taux d'emploi des personnes en situation de handicap atteint près de 10 % au niveau national pour l'entreprise, dépassant ainsi l'obligation légale qui fixait le seuil à 6 %. Cette performance reflète l'engagement réel de MyMobility envers ses valeurs d'accessibilité et d'intégration sociale.

Des missions variées pour une immersion totale

Pendant cette journée d'immersion, Kylian a pu explorer différents aspects opérationnels de l'activité de Callengo. Il a assisté à l'accueil et à la gestion des appels clients, a découvert les processus de facturation et la gestion administrative quotidienne. Il a également observé les procédures de remise et de reprise des véhicules, éléments clés de la logistique de location. Ces tâches multiples lui ont permis de saisir la complexité et la diversité des rôles au sein d'une entreprise de services, bien au-delà d'une simple visite guidée des locaux. Son expérience précédente, réalisée l'année précédente chez Toyota près de l'actuel lieu, confirme son intérêt pour ce type de découverte organisationnelle.

Advertisement

L'ancrage territorial et l'impact économique

L'ESAT de Lieusaint, où Kylian est employé, joue un rôle central dans cette dynamique d'insertion professionnelle. L'Établissement et service d'accompagnement par le travail offre un soutien personnalisé aux personnes en situation de handicap, facilitant leur passage vers le milieu ordinaire du travail. MyMobility, dont le siège social est installé à Vert-Saint-Denis, étend son influence sur tout le territoire national. L'entreprise accompagne chaque jour près de 20 000 personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie dans leurs déplacements. Cette couverture géographique large, avec plus de 4 000 interventions dans tout le pays, démontre l'ampleur de la mission sociale et commerciale de l'organisation.

Un modèle durable pour l'inclusion en France

Les activités de MyMobility couvrent un large spectre de services de mobilité, incluant le transport scolaire adapté et le transport à la demande. Ces services essentiels répondent aux besoins spécifiques d'une population vulnérable, tout en créant des emplois stables et qualifiés. En intégrant systématiquement des stages comme le Duo Day, l'entreprise renforce son attractivité pour les talents issus du milieu protégé. Cette stratégie contribue à normaliser la présence des travailleurs handicapés dans les environnements de travail classiques, ouvrant la voie à des carrières durables. L'initiative de Kylian illustre parfaitement comment une approche humaine et structurée peut transformer la perception de l'emploi handicapé en France.