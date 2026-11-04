Call of Duty Modern Warfare 4 rupture de stock Amazon PS5

Le jeu Call of Duty Modern Warfare 4 sur PS5 risque d'être en rupture de stock dès demain chez Amazon. Découvrez les détails de cette exclusivité et les bonus inclus.

Le titre vidéo Call of Duty Modern Warfare 4 développé par Activision pour la console PlayStation 5 approche rapidement d'une pénurie totale sur le site e-commerce Amazon. Cette version physique du jeu, actuellement classée en tête des ventes dans la catégorie Jeux vidéo sur la plateforme, est menacée de rupture de stock dès le lendemain de la publication de cet article.

Disponibilité limitée et offre exclusive

Les joueurs passionnés par la série doivent agir rapidement car l'exclusivité Amazon se fait rare. Le produit est proposé à un prix attractif, bien que les tarifs puissent varier, ce qui explique l'intérêt massif des acheteurs. Cette forte demande transforme rapidement le jeu en article indisponible pour ceux qui tarderaient à finaliser leur commande avant épuisement des réserves.

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Mécanique de jeu et progression accélérée

L'acquisition de ce support physique impose une étape technique obligatoire : le téléchargement de contenu supplémentaire via une connexion internet. Cette procédure permet aux joueurs de débloquer immédiatement un bonus spécifique consistant en une double expérience (XP) valable pendant cinq heures de jeu. Ce mécanisme est conçu pour accélérer significativement la progression des utilisateurs lors de la campagne solo.

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Contexte narratif et lieux d'action

L'aventure débute à la frontière entre les deux Corées, situées à l'extrême est de l'Asie, où un conflit au réalisme saisissant oppose les forces en présence. Une dictature sanguinaire impose son autorité et oblige le protagoniste à intervenir militairement sans possibilité de recul. L'action se poursuit ensuite dans des environnements urbains variés incluant New York, Brooklyn avec son pont emblématique vers Manhattan, ainsi que Paris.

Contenu cosmétique et véhicules de combat

La console PlayStation 5 continue de fonctionner indépendamment du lancement du logiciel, offrant une expérience fluide aux utilisateurs. Les joueurs bénéficient d'un pack de camouflage Perle dorée pour personnaliser leurs armes et d'une apparence d'opérateur chasseur assassin. Ces éléments visuels s'intègrent à des séquences de courses-poursuites impliquant des véhicules motorisés essentiels au déroulement des batailles.