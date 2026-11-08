Call of Duty Modern Warfare 4 : Carrefour affiche une offre à 59,99 euros

Découvrez l'offre exclusive de Carrefour pour Call of Duty Modern Warfare 4 sur PS5. Ce jeu stratégique est disponible au prix attractif de 59,99 euros.

Le magasin d'ameublement et de vente au détail Carrefour propose une promotion significative sur le titre de tir à la première personne Call of Duty Modern Warfare 4 pour la console PlayStation 5. Cette offre commerciale vise à rendre ce jeu vidéo, sorti récemment, accessible à un large public de joueurs à un coût particulièrement réduit pour le consommateur final.

Disponibilité et Prix du Jeu sur PlayStation 5

Le jeu vidéo Call of Duty Modern Warfare 4 est officiellement disponible à la vente chez Carrefour depuis la date du 23 octobre 2026. Les clients peuvent se procurer cette version pour PlayStation 5 au prix fixe de 59,99 euros. Cette tarification constitue une opportunité commerciale majeure pour les joueurs passionnés de jeux de guerre qui souhaitent acquérir ce nouvel opus sans payer le prix fort habituel sur le marché traditionnel.

Also read Offre Exclusive : Le Sac Michael Kors Mina à 189 Euros Remplace le Noir

Immersion Narrée dans les Zones de Conflit Global

L'expérience proposée par Call of Duty Modern Warfare 4 projette les joueurs directement au cœur d'une invasion en Corée du Sud. L'intrigue suit un groupe de soldats sud-coréens envoyés au front pour lutter contre cette menace. En incarnant ces personnages, les joueurs mènent des batailles intenses qui exigent une stratégie précise et une grande résistance face à l'ennemi. Une tension narrative supplémentaire est apportée par le capitaine Price, dont les motivations personnelles, guidées par la vengeance, ajoutent une couche dramatique à l'action.

Décors Multiculturels et Multijoueur Stratégique

L'univers du jeu Call of Duty Modern Warfare 4 s'étend bien au-delà de la Corée du Sud pour inclure des destinations mondiales emblématiques. Les campagnes mènent les joueurs à travers les ruelles illuminées d'une ville coréenne fictive, ainsi que dans les rues de New York, de Paris et de Mumbai. Cette diversité géographique offre un tour du monde visuel captivant pour les amateurs de tir à la première personne. Le mode multijoueur complète cette offering avec une douzaine de cartes conçues pour des affrontements serrés de six contre six.

Advertisement

Mode DMZ et Importance des Décisions Tactiques

Outre le combat classique, Call of Duty Modern Warfare 4 introduit un mode de jeu appelé DMZ. Dans cette expérience, chaque partie immerse les joueurs dans une nouvelle histoire interactive. La survie et le succès dépendent entièrement des décisions prises par le joueur ainsi que de sa capacité à effectuer des extractions réussies. Ce mécanisme de jeu exige une réflexion stratégique constante et une maîtrise des risques pour garantir l'extraction du joueur et de son équipe.

Outils Publicitaires et Contexte Commercial

Cette promotion de Call of Duty Modern Warfare 4 s'inscrit dans une stratégie marketing plus large de Carrefour visant à attirer les amateurs de jeux vidéo. L'enseigne met également en avant d'autres offres technologiques, comme des télévisions LED et QLED de marques Sony, Samsung et LG, ou encore des smartphones Google Pixel. Ces promotions combinées permettent à Carrefour de se positionner comme un acteur clé de l'électronique grand public, offrant des réductions substantielles sur une variété de produits, dont le jeu PS5 Call of Duty Modern Warfare 4 reste la tête d'affiche actuelle.