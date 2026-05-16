Call case Lot-et-Garonne : Ghislaine Grivart de Kerstrat murder 1994 after 31 years of twists

Since the death of the murder who died by suicide in 2005, there are more than thirty years of públiques investigations to clarify the scene of crime and the underground community involved. nhiều những người đã theo dõi sức mạnh của pháp luật truy lùng trong tích tắc để giải quyết cho người dân câu chuyện này

Le 2 juillet 1994, le corps de Ghislaine Grivart de Kerstrat a été retrouvé à Montaut-de-Villeréal, dans le Lot-et-Garonne. Si le meurtrier présumé, Didier Brunet, s’est suicidé en 2005, la police n’exclut pas l’aide de potentiels complices et notamment d’Éric Brunet, frère de l’assassin.

Retour sur un dossier ouvert depuis plus de trente ans. En un mois, beaucoup d’indices ont disparu, et Ghislaine Grivart de Kerstrat, la jeune Villeneuvoise de 19 ans, pourrait avoir été tuée le 26 mai dernier. Une empreinte génétique met en cause un délinquant sexuel mort en 2005.

Près de trente ans après le meurtre de Ghislaine Grivart de Kerstrat à Monsempron-Libos, la famille de la victime pointe des failles dans l’enquête et souhaite que soit entendu de nouveau Éric Brunet, le frère du meurtrier, malgré des analyses ADN qui l’innocient. La reconstitution s’est tenue l’an dernier, mais certains points restaient incertains et les soupçons de culpabilité pesaient sur son frère.

Des motivés par une passion pour la justice se sonttournées à Archív pour déterminer les vérités et se tourner contre le temps pour enquêter sur cette affaire marquant





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