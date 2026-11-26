La Californie fait face à une recrudescence majeure du virus du Nil occidental, causant 45 décès et paralysant des patients comme Mandi Budd. Analyse des causes climatiques et des risques.

La Californie traverse actuellement sa deuxième année la plus meurtrière depuis l'apparition du virus du Nil occidental sur le territoire américain. Cette flambée épidémique, sans précédent depuis 2015, a déjà fait 617 personnes infectées et 45 morts dans l'État. La gravité de la situation est illustrée par le cas de Mandi Budd, une consultante pour des organisations humanitaires paralysée depuis deux mois dans son lit d'hôpital à Burbank, en banlieue de Los Angeles. L'Américaine a contracté la maladie après une simple piqûre de moustique en septembre, un événement qu'elle décrit comme terrifiant et presque inimaginable pour quiconque vivant sur la côte ouest.

Manifestations cliniques graves du virus

Pour la vaste majorité des personnes contaminées, le virus du Nil occidental reste méconnu car il est asymptomatique ou provoque des symptômes légers comparables à une petite grippe. Cependant, pour environ 1% des cas, la maladie devient potentiellement mortelle en provoquant des atteintes cérébrales sévères. Ces complications neurologiques engendrent des troubles cognitifs importants et une paralysie durable, comme c'est le cas pour Mandi Budd. Au début de sa maladie, la patiente a pris sa douleur à la hanche pour une simple sciatique avant de s'effondrer car ses jambes ne la portaient plus. À l'hôpital, sa fièvre a atteint 39,5°C et les médecins ont dû se battre pour maintenir ses fonctions vitales.

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Mandi Budd avoue ne pas avoir imaginé contracter ce virus d'origine africaine, sans vaccin ni traitement spécifique, dans sa région. Elle précise avoir vécu en Floride avec tous les types de moustiques possibles sans jamais rencontrer ce problème. Elle souligne que le climat parfait de la Californie lui a fait sous-estimer les risques. Elle déclare être heureuse d'être du bon côté du gazon car elle aurait pu faire partie des victimes. Ses séances quotidiennes de rééducation visent actuellement à lui réapprendre à se tenir debout et à récupérer une autonomie minimale.

Climat et expansion géographique du pathogène

La propagation du virus du Nil occidental est facilitée par des conditions environnementales anormalement élevées en chaleur et en humidité durant les derniers mois. Le virus, découvert en Ouganda, n'est arrivé aux États-Unis qu'en 1999. Les moustiques s'infectent en piquant des oiseaux contaminés puis transmettent ensuite le virus à l'homme. La biologiste Ryan Harrigan, du Centre pour la Recherche Tropicale à l'université UCLA, rappelle que la zone de propagation ne cesse de s'étendre sous l'effet du changement climatique. À mesure que le climat se réchauffe, ces maladies considérées historiquement comme tropicales se déplacent vers le nord.

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Ce phénomène d'expansion concerne également l'Europe où plus de 2000 cas de virus du Nil occidental ont été détectés dans vingt pays cette année, établissant un record. L'Italie, la Grèce et la France sont les pays les plus touchés. Le virus se propage désormais bien au-delà des régions méditerranéennes traditionnelles. Ryan Harrigan confirme que l'on observe la même dynamique en Europe qu'en Amérique du Nord. La Californie a subi une vague de chaleur record au printemps suivie d'un été poisseux alimenté par le phénomène El Niño et un automne anormalement chaud marqué par une tempête tropicale.

Réactions et mesures de prévention locale

Ce scénario météorologique est idéal pour les moustiques qui se reproduisent dans les eaux stagnantes. Susanne Kluh, directrice de l'agence locale de lutte antimoustiques dans le comté de Los Angeles, explique que des conditions favorables existent dès le printemps et jusque bien avancé dans l'hiver. Cela allonge les cycles d'amplification du virus du Nil occidental. Dans le comté de Los Angeles, où l'épidémie est la plus sévère, le premier moustique infecté a été détecté plus tôt que d'habitude, dès mai. Susanne Kluh confirme avoir eu deux mois d'avance sur le calendrier pendant tout l'été.

Ses équipes traitent chaque mois aux larvicides les canalisations évacuant les eaux de pluie et relâchent des moustiques mâles stériles pour entraver la reproduction. Elles traquent également les piscines et terrains mal entretenus. Susanne Kluh reconnaît qu'il est très difficile d'être dans le jardin de tout le monde pour vider les moindres seaux et brouettes où l'eau stagne. Elle recommande donc aux habitants et touristes de s'asperger de spray répulsif, surtout à l'aube et au crépuscule. Ce réflexe est d'autant plus important qu'El Niño accentue les précipitations en Californie.

Perspectives climatiques et risques futurs

Les prévisions climatiques indiquent que le phénomène El Niño pourrait favoriser les moustiques dès les prochains redoux. La question de la persistance des pluies au printemps est centrale pour les autorités sanitaires. Susanne Kluh insiste sur le fait que si la pluie persiste et arrive avec des températures déjà élevées, ce sera un sujet de préoccupation majeur. La recrudescence de la maladie nécessite une vigilance accrue de la population face aux vecteurs. La combinaison du réchauffement climatique et des événements météorologiques extrêmes transforme la donne pour la santé publique.

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L'épidémie de virus du Nil occidental en Californie illustre l'impact direct du changement climatique sur les maladies infectieuses. La paralysie de personnes comme Mandi Budd rappelle la gravité potentielle de ces infections. Les mesures de lutte antimoustiques sont renforcées mais ne suffisent pas à elles seules. La sensibilisation du public reste un pilier essentiel pour réduire le nombre de contaminations. Les experts continuent de suivre l'évolution des températures et des précipitations pour anticiper les prochaines vagues épidémiques dans la région.