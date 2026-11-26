La Californie affronte une épidémie majeure de virus du Nil occidental, aggravée par les températures anormales et El Niño. Retour sur cette crise sanitaire.

Mandi Budd a failli perdre la vie à cause d'une simple piqûre de moustique en Californie, victime du virus du Nil occidental. Cette Américaine de cinquantaine reste paralysée depuis deux mois dans son lit d'hôpital à Burbank, une banlieue de Los Angeles. L'état de Mme Budd illustre les dangers graves et souvent sous-estimés de cette pathologie virale qui touche le système nerveux central.

Une crise sanitaire historique en Californie

La Californie traverse actuellement sa deuxième année la plus meurtrière face à cette maladie, enregistrant 617 personnes infectées et 45 décès. Cette recrudescence sans précédent depuis 2015 est directement attribuée à la chaleur et à l'humidité anormalement élevées des derniers mois. Ces conditions météorologiques extrêmes ont créé un environnement propice à l'expansion rapide des vecteurs du virus.

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Alors que la majorité des contaminés sont asymptomatiques ou présentent des symptômes grippaux légers, environ un pour cent des cas évolue vers une atteinte cérébrale potentiellement mortelle. Cette forme sévère provoque des complications neurologiques graves, incluant des troubles cognitifs persistants et une paralysie irréversible, comme le vit actuellement Mandi Budd. L'incidence élevée de cas graves marque un tournant inquiétant dans la santé publique locale.

Le changement climatique favorise l'expansion nordique

L'expansion de la zone de propagation du virus est accentuée par le réchauffement climatique mondial, selon Ryan Harrigan, biologiste au Centre pour la Recherche Tropicale de l'université UCLA. Ce chercheur explique que les maladies historiquement considérées comme tropicales se déplacent désormais vers le nord à mesure que les températures augmentent. Cette tendance géographique observable en Californie se reproduit également dans de nombreuses régions d'Europe.

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En Europe, plus de 2.000 cas de virus du Nil occidental ont été détectés cette année dans vingt pays, battant tous les records précédents. L'Italie, la Grèce et la France sont les pays les plus touchés, avec une propagation du virus bien au-delà des seules régions méditerranéennes traditionnelles. Cette dynamique globale souligne l'ampleur transcontinentale de la menace sanitaire actuelle.

La Californie a subi une vague de chaleur record au printemps, suivie d'un été poisseux alimenté par le phénomène El Niño et d'un automne anormalement chaud. La présence d'une tempête tropicale a également contribué à ces conditions favorables, créant un cycle d'amplification du virus prolongé. Selon M. Harrigan, les vecteurs moustiques restent actifs dès le printemps et jusque bien avancé dans l'hiver dans cette région.

Lutte antimoustiques et recommandations aux citoyens

Dans le comté de Los Angeles, où l'épidémie est la plus sévère, le premier moustique infecté a été détecté plus tôt que d'habitude, dès le mois de mai. Susanne Kluh, directrice de l'agence locale de lutte antimoustiques, précise que les équipes ont eu deux mois d'avance sur le calendrier épidémiologique pendant tout l'été. Cette anticipation précoce complique considérablement les stratégies de contrôle standard.

Ses équipes traitent mensuellement les canalisations évacuant les eaux de pluie aux larvicides et relâchent des moustiques mâles stériles pour entraver la reproduction. Elles traquent également les piscines et terrains mal entretenus, bien qu'il soit difficile d'accéder à tous les jardins privés. Le manque d'efficacité sur les sites privés limite fortement la portée des interventions publiques de masse.

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Susanne Kluh recommande vivement aux habitants et touristes de s'asperger de spray répulsif, surtout à l'aube et au crépuscule. Cette précaution est d'autant plus cruciale qu'El Niño accentue les précipitations en Californie et pourrait favoriser une nouvelle vague de moustiques. Les prochaines conditions climatiques au printemps resteront donc un sujet de préoccupation majeur pour les autorités sanitaires.