Californie face à une tempête hivernale majeure: risque d'inondations et de glissements de terrain

La Californie se prépare à subir la tempête la plus forte de l'hiver, suscitant des inquiétudes concernant les inondations et les glissements de terrain dans les zones touchées par les incendies de janvier autour de Los Angeles. Les prévisions indiquent jusqu'à 15 centimètres de précipitations entre mercredi et vendredi, ce qui représente un risque important pour les zones déjà fragilisées par les incendies précédents.

La Californie se prépare à subir la tempête la plus intense de l'hiver, ce qui soulève des inquiétudes quant aux inondations et aux glissements de terrain dans les zones sinistrées par les incendies de janvier autour de Los Angeles . Du mercredi 12 au vendredi 14 février, le sud de l'État devrait recevoir jusqu'à 15 centimètres de précipitations, selon les services météo rologiques américains ( NWS ).

Cette situation inquiète les autorités de la mégapole américaine qui tentent encore de se remettre des incendies ayant fait près de trente victimes le mois dernier. \« Il s'agit d'une tempête importante, certainement la plus forte de cette saison hivernale », a déclaré Ryan Kittell, un météorologue du NWS, lors d'un point presse mardi. « Il existe un risque élevé d'inondations, en particulier à l'intérieur et autour des routes et des zones urbaines, ainsi qu'un risque significatif de coulées de débris ». Les autorités recommandent aux Californiens vivant près des zones incendiées de se préparer à l'évacuation. En effet, les sols fragilisés par le feu font ruisseler l'eau plus rapidement, ce qui provoque des coulées de boue pouvant parfois dégénérer en glissements de terrain. \« Nos services municipaux sont en état d'alerte », a insisté la maire de Los Angeles, Karen Bass. Les employés de la ville ont installé des milliers de sacs de sable et de barrières en béton ces dernières semaines pour tenter de limiter l'érosion des sols, a-t-elle rappelé mardi. « Il est recommandé à tous de s'éloigner des routes autant que possible jeudi et dans la nuit de jeudi à vendredi », a expliqué Ryan Kittell, le météorologue. « Nous sommes bien sûr préoccupés par Pacific Palisades et les zones brûlées, mais c'est l'ensemble de Los Angeles qui doit se soucier des conséquences de la pluie », a insisté Karen Bass. Comme souvent en Californie, cette tempête est due à une « rivière atmosphérique », un gigantesque couloir de pluie qui transporte la vapeur d'eau emmagasinée dans les tropiques autour d'Hawaï. Les précipitations qu'elle amène sont très attendues : avant début février, le sud de la Californie n'avait enregistré aucune pluie significative depuis huit mois.





lobs / 🏆 5. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Tempête Californie Inondations Glissements De Terrain Incendies Los Angeles NWS Rivière Atmosphérique

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les Incendies de Los Angeles : Un Miroir de la Crise Hydrique en CalifornieLes incendies meurtriers qui ravagent Los Angeles ont mis en lumière la problématique cruciale de la gestion de l'eau en Californie. Des critiques s'élèvent contre les autorités locales face à des bouches d'incendie à sec et à une faible pression d'eau. L'article explore les causes profondes de cette situation, notamment la sécheresse, les problèmes d'approvisionnement et la puissance du secteur agricole californien, qui représente 80% de la consommation d'eau de l'État. L'exemple controversé des milliardaires Resnick, propriétaires d'un empire agroalimentaire, est mis en avant, accusés d'accaparer les réserves d'eau. La financiarisation de l'eau, qui permet aux investisseurs de parier sur son prix, est également abordée comme un facteur aggravant la crise.

Lire la suite »

Trump en Californie après les incendies : un “test” pour les relations avec les démocratesAprès les ravages causés par les flammes dans le sud du “Golden State”, Trump s’est rendu sur place, vendredi 24 janvier. Il a été accueilli par le gouverneur Gavin Newsom, l’un de ses plus farouches opposants. Pour la presse américaine, cette rencontre donne le ton de la relation entre l’administration républicaine et les opposants démocrates.

Lire la suite »

Les célébrités se mobilisent pour les victimes des incendies à Los AngelesDe nombreuses célébrités et studios américains apportent leur soutien aux victimes des incendies dévastateurs à Los Angeles en faisant des dons financiers et en offrant une aide matérielle.

Lire la suite »

Incendies de Los Angeles : cette petite annonce illustre les dérives de l’immobilier depuis les feuxDes propriétaires peu scrupuleux profitent de la détresse des évacués en augmentant les prix sur les annonces de location ou de vente de biens.

Lire la suite »

Vents Violents Menacent les Efforts de Lutte contre les Incendies à Los AngelesDes vents violents de Santa Ana, soufflant jusqu'à 112 km/h, devraient reprendre lundi à Los Angeles et menacer les efforts déployés pour maîtriser les incendies qui ont déjà ravagé des quartiers entiers et causé la mort d'au moins 24 personnes.

Lire la suite »

Les Incendies à Los Angeles Forcent les Spurs à Modifier leurs PlansLes dé ravages des incendies à Los Angeles ont entraîné le report de plusieurs événements sportifs locaux, y compris le match des San Antonio Spurs contre les Lakers. Victor Wembanyama et ses coéquipiers ont été contraints de changer d'hôtel en urgence et restent confinés dans leur nouvelle résidence en raison des dangers liés aux incendies.

Lire la suite »