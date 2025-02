Californie Face à une Tempête Hivernale Dévastatrice

La Californie se prépare à affronter une tempête hivernale intense, ce qui risque d'entraîner des inondations et des glissements de terrain dans les zones touchées par les incendies de janvier.

La Californie se prépare à affronter sa tempête la plus intense de l'hiver, ce qui soulève des inquiétudes concernant les inondations et les glissements de terrain dans les zones sinistrées par les incendies de janvier autour de Los Angeles . Du mercredi au vendredi, le sud de l'État s'attend à recevoir jusqu'à 15 centimètres de précipitations dans certaines régions, selon les services météo rologiques américains (NWS).

Cette situation inquiète les autorités de la métropole américaine qui tentent encore de cicatriser les plaies laissées par les feux qui ont tué près de trente personnes le mois dernier. « Il s'agit d'une forte tempête, certainement la plus intense de cette saison hivernale », a averti Ryan Kittell, météorologue du NWS, lors d'une conférence de presse mardi. « Il existe un risque élevé d'inondations, en particulier à l'intérieur et autour des routes et des zones urbaines, ainsi qu'un risque significatif de glissements de terre. » Les autorités recommandent aux Californiens vivant près des zones touchées par les incendies de se tenir prêts à évacuer. Les sols fragilisés par les flammes provoquent un ruissellement rapide de l'eau, ce qui peut entraîner des coulées de boue pouvant parfois dégénérer en glissements de terrain. « Nos services municipaux sont en état d'alerte », a insisté la maire de Los Angeles, Karen Bass. Les employés de la ville ont installé des milliers de sacs de sable et de barrières en béton ces dernières semaines pour tenter de limiter l'érosion des sols, a-t-elle rappelé mardi. Les incendies qui ont ravagé la ville et ses environs ont notamment touché le quartier de Pacific Palisades, une zone huppée située dans les collines surplombant la ville, où les terrains en pente constituent une menace lors de fortes pluies. La ville d'Altadena, une autre zone très touchée en banlieue de Los Angeles, est également adossée à des montagnes. Le pic de la tempête est attendu jeudi, selon le NWS. « Il est recommandé à tout le monde de rester à l'écart des routes autant que possible jeudi et dans la nuit de jeudi à vendredi », a expliqué M. Kittell, le météorologue. « Nous sommes bien sûr préoccupés par (Pacific) Palisades et les zones brûlées, mais c'est l'ensemble de Los Angeles qui doit se préoccuper des pluies et de leurs conséquences », a insisté Mme Bass. Comme souvent en Californie, cette tempête est due à une « rivière atmosphérique », un gigantesque couloir de pluie qui transporte la vapeur d'eau emmagasinée dans les tropiques autour d'Hawaï. Les précipitations qu'elle amène sont très attendues : avant début février, le sud de la Californie n'avait enregistré de pluies significatives depuis huit mois.





