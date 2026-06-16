Cali, l'invité d'honneur d'un événement solidaire pour soutenir un centre d'accueil d'urgence pour les adolescents en grande détresse psychique en Occitanie

Le gala caritatif annuel du Fonds Guilhem du CHU a pour objectif de contribuer au financement d'un centre d'accueil d'urgence pour les adolescents en grande détresse psychique en Occitanie. Cali, connu pour son album "Comme une personne", a été choisi pour parrainer ce projet pendant cette soirée, en présence de l'invité d'honneur, l'acteur Frédéric Diefenthal. Près de 300 participants, entreprises, associations et donateurs, participeront à cette soirée, à partir de 19 heures, pour soutenir les soignants et les projets du CHU de Montpellier.

Le chanteur catalan Cali , connu pour son album "Comme une personne", sera l'invité d'honneur d'un événement solidaire, avec l'acteur Frédéric Diefenthal, le 24 juin, au Domaine des Grands chais de Mauguio.

Ce gala caritatif annuel du Fonds Guilhem du Centre hospitalier universitaire (CHU) a pour objectif de contribuer au financement d'un centre d'accueil d'urgence pour les adolescents en grande détresse psychique en Occitanie. Cali, qui a chanté comme personne l'adolescence, a été choisi pour parrainer ce projet pendant cette soirée, en présence de l'invité d'honneur, l'acteur Frédéric Diefenthal.

Près de 300 participants, entreprises, associations et donateurs, participeront à cette soirée, à partir de 19 heures, pour soutenir les soignants et les projets du CHU de Montpellier. Les bénéfices de cette soirée seront consacrés au projet 'adolescents' des services de pédopsychiatrie et pédiatrie





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