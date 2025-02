Cali et Castillon-Pujols : Unidés vers des filières alternatives pour les viticulteurs en crise

Face à la crise viticole qui frappe le Libournais, les communautés d'agglomération du Libournais (Cali) et de Castillon-Pujols s'unissent pour proposer des solutions aux viticulteurs. Une étude sera menée pour identifier des cultures alternatives aux vignes et faciliter la reconversion des agriculteurs contraints d'arracher leurs parcelles.

En Libournais , les communautés d'agglomération du Libournais (Cali) et de Castillon-Pujols s'unissent pour soutenir les viticulteurs confrontés à une crise historique. Les élus, conscients de l'urgence de la situation, ont annoncé le financement d'une étude pour identifier des filières de production alternatives aux vignes.

L'objectif est de faciliter la reconversion des viticulteurs qui ont été contraints d'arracher leurs vignes et de proposer des solutions viables face à des défis économiques et climatiques de plus en plus importants. « Il faut agir. Et agir vite. », souligne Philippe Buisson, président de la Cali. \L'étude, menée par le cabinet d'études Ceresco, en collaboration avec Cetiac et RVS, se concentrera sur l'identification de cultures adaptées au territoire, prenant en compte les contraintes de sol, les surfaces cultivables, les conditions climatiques, les ressources en eau et les attentes des agriculteurs. Le champ des possibles est large, allant des cultures en cycle court comme les céréales (blé, sorgho, chanvre) aux cultures à forte valeur ajoutée pour les cosmétiques (aloe vera, figue de barbarie), en passant par des cycles longs comme les olives, les prunes ou les fruits secs. \Jacques Breillat, président de la communauté de communes Castillon-Pujols, insiste sur le caractère pragmatique de cette initiative : « Il ne s’agit pas d’une étude de plus, rappelle-t-il. Il s’agit ici de déterminer des pistes mais aussi une méthode. » Les élus de Cali et de Castillon-Pujols s'engagent à financer des outils coopératifs pour le développement de ces filières alternatives et à soutenir les viticulteurs dans leur reconversion. Ils ont fixé un calendrier serré avec un rendu de l'étude avant l'été et la prise de décisions immédiates. Philippe Buisson appelle à l'action et à la prise de conscience de l'urgence de la situation, soulignant la nécessité de l'engagement de tous les partenaires pour soutenir les viticulteurs dans cette période difficile.





sudouest / 🏆 67. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Viticole Crise Reconversion Filières Alternatives Libournais Agriculteurs Agriculture

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Retour des sapeurs-sauveteurs libournais de Mayotte après le cyclone ChidoUn détachement de 38 militaires de la Sécurité civile de Libourne est de retour de Mayotte après 38 jours de mission suite au passage du cyclone Chido. Ils ont participé à des missions de déblayage et de mise en sécurité des établissements publics.

Lire la suite »

« Nous restons présents » : en Libournais, le Département de la Gironde au-devant d’élus inquietsLes élus ont fait part de leurs inquiétudes sur le financement de chantiers parfois incontournables

Lire la suite »

Trois Travailleurs Marocains Plaignent Traite Humaine dans le LibournaisTrois travailleurs agricoles marocains accusent leur employeur d'exploitation et de non-paiement de salaires. Les plaignants, qui travaillaient dans les vignes du Libournais, ont déposé plainte pour menace de crime et extorsion. Ils ont été confrontés à un logement insalubre et à des menaces de l'intermédiaire qui les avait recrutés.

Lire la suite »

Castillon au coude à coude avec BagnèresLes joueurs de Castillon ont tenu tête au deuxième de la poule malgré une défaite.

Lire la suite »

Saint-Magne-de-Castillon : malgré l’avenir incertain, le maire se montre déterminéLe maire de Saint-Magne-de-Castillon, Jean-Claude Delongeas, a présenté ses vœux aux habitants, associations et représentants de l’ordre et du secours, dans un contexte économique difficile

Lire la suite »

Pujols : Couleurs du monde dévoile les premières têtes d’affiche du festival de folklore mondialLe festival de folklore mondial de Pujols, qui se tiendra du 5 au 9 août, a déjà dévoilé trois des cinq groupes qui se produiront sur scène

Lire la suite »