Profitez de 25% de réduction sur 7 calendriers de l'Avent Sephora chez Rituals, Nuxe et Clarins. Découvrez les prix réduits et offres Black Friday.

Sephora prolonge son Black Friday avec une offre exclusive sur sept calendriers de l'Avent beauté. Cette promotion permet d'économiser jusqu'à 25% sur ces coffrets festifs. La réduction s'applique automatiquement sans code nécessaire. Elle est valable jusqu'au 30 novembre 2026 inclus.

Les offres Rituals et Clarins à prix cassés

Le calendrier The Ritual of Advent de la marque Rituals est le coffret le plus accessible de cette sélection. Il coûte 71,92€ au lieu de 89,90€. Ce calendrier propose 24 surprises quotidiennes pour les amateurs de bien-être.

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La marque Clarins propose également une offre attractive pour ses fidèles. Le calendrier de l'Avent Clarins est vendu 116,25€ au lieu de 155€. Ce coffret contient 24 produits de soin et de maquillage. La valeur réelle des produits annoncée atteint 380€.

Les coffrets Clinique et Nuxe avec fortes remises

Clinique offre une remise de 25% sur son calendrier de l'Avent. Le produit est affiché à 119,25€ au lieu de 159€. Il contient 24 surprises d'une valeur réelle annoncée de 554€.

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Nuxe présente son calendrier de l'Avent beauté édition XXL. Ce coffret passe à 119,20€ au lieu de 149€. Il renferme 24 produits pour une valeur réelle annoncée de 317€.

Les sélections Benefit Cosmetics et Manucurist

Benefit Cosmetics propose The Hotel Beneville pour les passionnés de maquillage. Le calendrier est disponible à 126,75€ au lieu de 169€. Ses 24 produits représentent une valeur réelle de 382€.

Manucurist adresse son calendrier Time to Shine aux adeptes de manucure. Il comprend 24 produits autour des vernis et des soins. Le prix final est de 111,20€ au lieu de 139€.

L'offre Fenty Beauty et conditions de la promotion

Fenty Beauty X Fenty Skin propose le calendrier 12 Dayz Advent Calendar. Il contient 12 produits d'une valeur réelle de 286€. Le prix est de 133,60€ au lieu de 167€.

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Les tarifs sont à titre indicatif et susceptibles d'évoluer. L'offre est non cumulable avec d'autres promotions. La réduction dépend des stocks disponibles chez Sephora.