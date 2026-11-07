Calendriers de l'Avent LEGO 2024 : Offres Cdiscount sur City, Harry Potter et Marvel

Découvrez les meilleurs calendriers de l'Avent LEGO 2024 chez Cdiscount. Profitez de réductions exceptionnelles sur les thèmes City, Harry Potter et Marvel pour les fêtes.

Les fêtes de fin d'année s'accompagnent traditionnellement de rituels festifs, et le calendrier de l'Avent demeure une étape incontournable pour les jeunes publics. En cette saison, la marque LEGO propose trois nouvelles éditions thématiques conçues pour séduire autant les enfants que les adultes. Ces coffrets intègrent des univers allant de la vie urbaine aux aventures magiques de Poudlard en passant par l'espace intergalactique des super-héros Marvel. Chaque calendrier offre vingt-quatre surprises quotidiennes composées de minifigurines, de mini-constructions et d'accessoires variés.

Destinés aux enfants dès cinq ans, ces jeux favorisent le développement de la créativité et de l'imagination tout au long du mois de décembre. Les parents apprécient également ces cadeaux malins qui occupent les jeunes joueurs sans encombrer durablement l'espace domestique. Cdiscount propose actuellement ces trois coffrets à des tarifs compétitifs, permettant aux consommateurs de réaliser des économies significatives tout en garantissant la qualité de la marque LEGO. Voici les détails des offres disponibles sur la plateforme de vente en ligne.

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LEGO City : Ambiance urbaine et festive

Le calendrier de l'Avent LEGO City offre aux enfants dès cinq ans une immersion dans une ambiance de fêtes à la version urbaine. Ce coffret contient vingt-cinq pièces et vingt-quatre surprises quotidiennes qui révèlent des personnages emblématiques et des véhicules miniatures. On y trouve notamment le Père Noël, la Mère Noël, trois lutins espiègles, un bonhomme de neige et une figurine de bébé renne.

Les constructions incluent des scènes typiques de l'univers City, telles que des véhicules d'urgence, des stands de marché et des décorations de saison. Chaque surprise est accompagnée d'instructions imprimées directement dans les fenêtres du calendrier, facilitant ainsi le montage pour les plus jeunes. Les joueurs peuvent assembler ces éléments avec leurs autres sets LEGO City pour créer une ville de Noël animée. Ce calendrier est actuellement proposé sur Cdiscount à vingt dollars et neuf centimes au lieu de vingt-six dollars et quatre-vingt-dix-neuf cents.

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LEGO Harry Potter : Magie de Poudlard

Les fans de la saga de J.K. Rowling peuvent découvrir le calendrier de l'Avent LEGO Harry Potter qui célèbre Noël dans l'univers des sorciers. Chaque jour dévoile un nouvel élément inspiré des films, incluant des figurines de personnages cultes et des mini-modèles emblématiques. Le set comprend trois cent trente-cinq pièces et vingt-quatre surprises, dont des minifigurines détaillées et des accessoires magiques.

Les joueurs peuvent recréer des scènes iconiques comme le bal de Noël à Poudlard, avec des éléments de décoration festive. Les constructions miniatures permettent de rejouer des moments mémorables dans la Grande Salle décorée pour les fêtes. Les enfants peuvent également inventer de nouvelles aventures en utilisant les accessoires exclusifs contenus dans le coffret. Ce calendrier est disponible sur Cdiscount à vingt-neuf dollars et quatre-vingt-dix-neuf cents, offrant une expérience immersive au cœur de la magie.

LEGO Marvel : Les Gardiens de la Galaxie

Dans l'univers spatial, le calendrier de l'Avent LEGO Marvel est consacré aux Gardiens de la Galaxie. Ce coffret réunit six minifigurines de super-héros issus de l'univers Marvel Studios et des séries Disney+. La liste des personnages inclut Star-Lord, Rocket, Groot, Mantis, Nebula et Drax. Chaque fenêtre dévoile un cadeau quotidien inspiré de ces franchises populaires.

Avec deux cent soixante-huit pièces, ce calendrier permet de construire des véhicules spatiaux miniatures et des accessoires emblématiques comme un blaster ou un drone. Une touche d'humour est apportée par un bonhomme de neige déguisé en Thanos. Les enfants de six ans et plus peuvent mélanger les surprises pour créer des aventures galactiques en combinant les éléments avec leurs autres sets Marvel. Ce calendrier est proposé sur Cdiscount à trente-six dollars et quatre-vingt-dix-neuf cents.