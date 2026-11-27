Découvrez nos sélections de calendriers de l'Avent 2026 chez Biscuiterie Jeannette, Comptoir de Mathilde et La Marmotte Gourmande. Gâteaux, thés et options sans allergènes pour tous les palais.

La saison des fêtes approche à grands pas, offrant l'occasion idéale de planifier ses cadeaux et délices de décembre. Les artisans pâtissiers et épiceries fines ont répondu présents avec une offre diversifiée de calendriers de l'Avent gourmands. Ces collections visent à prolonger le plaisir quotidien jusqu'au 25 décembre, en proposant des expériences sensorielles uniques adaptées à chaque profil de consommateur. Des traditions normandes aux options végétaliennes inclusives, le marché propose une riche palette de saveurs pour sublimer le mois de décembre.

Tradition Normande et Saveurs Authentiques

La Biscuiterie Jeannette, maison historique fondée en 1850 en Normandie, lance son calendrier de l'Avent pour adultes à partir de 39 €. Ce coffret de 600 grammes contient 24 douceurs individuelles, comprenant des madeleines, des financiers et des cakes aux saveurs régionales. Les arômes proposés incluent le citron, la pistache, la fleur d'oranger, le praliné aux éclats de noisettes, la frangipane et la crème de marrons. La marque promet des surprises comme un brownie, un pain d'épices et des cakes au chocolat.

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L'engagement qualité de la Biscuiterie Jeannette repose sur l'utilisation d'ingrédients sourcés exclusivement en Normandie. Les recettes intègrent des œufs de poules élevées en plein air, du beurre d'Isigny AOP et du sucre normand. L'artisan précise que ses préparations sont réalisées sans conservateurs, arômes ni colorants artificiels. Pour les plus jeunes, une version enfants est disponible à 29,90 euros, offrant 24 gourmandises aux goûts nature, chocolat, agrumes, framboise, amande, pomme et pépites de chocolat.

Diversité Sucrée-Salé et Thés Sélectionnés

Le Comptoir de Mathilde propose une approche originale avec son calendrier Gourmet pesant 697 g, vendu 69,50 €. Ce produit épicerie fine mélange univers sucrés et salés pour varier les plaisirs. La marque élargit son offre festive avec trois autres formats : le calendrier Gourmandise Express à 32,50 euros, le calendrier thés et infusions à 24,90 euros, et un coffret de 24 chocolats chauds à 27,50 euros. Cette variété permet de multiplier les occasions de se faire plaisir tout au long du mois.

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Thés de la Pagode se positionne également sur le segment des boissons réconfortantes avec son édition limitée " Évasion céleste ". Ce calendrier diptyque à deux volets contient 24 infusettes de thés et infusions biologiques à 27,90 euros. La sélection inclut du thé vert Earl Grey, du jasmin, du noir à la vanille, de la menthe poivrée, du blanc Gingko, du rooibos vanille et de l'infusion Nuit paisible. Des notes de gingembre, citronnelle et agrumes offrent des expériences aromatiques variées jusqu'au réveillon.

Inclusivité et Options Sans Allergènes

La Marmotte Gourmande, biscuiterie artisanale charentaise, répond aux besoins alimentaires spécifiques avec des produits sans les 14 allergènes majeurs. Son calendrier de l'Avent biscuits, certifié sans gluten par l'AFDIAG et labelisé Agriculture biologique, coûte 22,95 euros pour 300 grammes. Il propose 24 cookies sans gluten, sans lait, sans œufs et adaptés aux régimes végétaliens. Huit recettes différentes sont proposées, dont chocolat, pomme-cannelle, caramel-vanille, noix de coco et citron, avec une surprise inédite pour le 24 décembre.

La même enseigne développe son concept inclusif avec un calendrier de 24 petites figurines en chocolat à 22,95 euros. Ces chocolats sont élaborés sans lait, sans lactose, sans fruits à coque et sans les principaux allergènes. Fabriqués dans un atelier exempt d'allergènes majeurs, ils constituent une alternative végétale parfaite pour les fêtes. Cette approche garantit que les personnes souffrant d'allergies ou d'intolérances ne sont pas exclues des joies gustatives de la saison, contrairement à de nombreux produits traditionnels du marché.