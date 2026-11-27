Découvrez les calendriers de l'Avent 2026 pour couples, de Adam & Eve à Passage du Désir. Sextos, jeux et soins intimes pour explorer le plaisir à deux cette fin d'année.

La période précédant Noël 2026 offre aux couples une multitude d'opportunités d'explorer leur intimité grâce à des collections thématiques innovantes. Les marques spécialisées rivalisent d'imagination pour transformer les vingt-quatre jours du mois de décembre en une aventure sensorielle partagée. Ces calendriers de l'Avent intègrent désormais des accessoires connectés et des produits de bien-être destinés à briser la routine amoureuse.

Offre Standard Adam & Eve et Accompagnement Numérique

Le calendrier de l'Avent standard d'Adam & Eve propose une expérience immersive pour les couples hétérosexuels avec un prix de 129,99 euros. Cette édition révèle une valeur totale annoncée de 500 euros distribuée dans vingt-quatre cases surprises. Le contenu comprend neuf sextoys, cinq produits de soft BDSM, six soins intimes et quatre jeux pour renforcer la complicité. Une innovation majeure de cette année réside dans l'ajout d'un accompagnement numérique complet. Les utilisateurs bénéficient de tutoriels, de suggestions de positions et d'une histoire érotique dévoilée quotidiennement. Un seul câble de chargement est fourni pour alimenter l'ensemble des dispositifs électroniques inclus dans la boîte.

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Édition Deluxe AMORELIE et LoveBoxxx pour les Experts

Pour les couples initiés recherchant une expérience plus approfondie, Adam & Eve lance une édition Deluxe en collaboration avec les marques allemandes AMORELIE et LoveBoxxx. Cette sélection haut de gamme est proposée au prix de 229,99 euros pour une valeur annoncée de 800 euros. Elle contient vingt-quatre surprises dont douze sextoys, quatre produits de soft BDSM, cinq soins intimes et deux accessoires de jeu. Comme la version standard, un câble de charge universel est inclus pour faciliter l'utilisation des appareils. La marque vise spécifiquement les partenaires souhaitant découvrir de nouvelles pratiques sexuelles avec du matériel de qualité supérieure.

Collection Passage du Désir Deluxe avec Womanizer et Lovense

La marque Passage du Désir enrichit sa collection Passage du Désir Deluxe pour sa sixième édition avec des collaborations prestigieuses. Cette version haut de gamme est associée aux marques Womanizer et Lovense pour offrir des accessoires emblématiques du bien-être intime. Le calendrier coûte 289 euros et présente une valeur annoncée de 869 euros. Les produits phares incluent le Womanizer Next, l'œuf connecté Lush 3 de Lovense et le vibromasseur Bora-Bora de HYYO. La composition globale comprend huit sextoys, sept cosmétiques, six accessoires et trois jeux. Des défis à réaliser en couple accompagnent ces découvertes pour stimuler l'interaction entre les partenaires.

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Versant Premium Passage du Désir et Collaboration Womanizer

Passage du Désir propose également une seconde option Premium en collaboration exclusive avec Womanizer pour découvrir les références incontournables du marché. Cette édition est disponible à partir de 189 euros, avec un prix affiché de 199 euros sur le site de la marque. La valeur des produits s'élève à 709 euros pour vingt-quatre surprises soigneusement sélectionnées. Le calendrier met à l'honneur le Womanizer Premium 2 ainsi qu'un œuf vibrant télécommandé. Ces accessoires permettent d'explorer différentes sensations seuls ou à deux. Des défis exclusifs viennent compléter la découverte pour encourager le partage de moments intimes entre partenaires.

Satisfyer Love Express pour Novices et Experts

La marque Satisfyer décline sa collection Love Express avec un calendrier Deluxe destiné aux novices comme aux initiés. Le prix est affiché à partir de 189 euros sur la plateforme, pour une valeur totale supérieure à 650 euros. La sélection inclut le célèbre Satisfyer Pro 2 Generation 2 utilisant la technologie Air Pulse sans contact. Le Yoni Power 1 de Fun Factory est également présent pour entraîner le périnée, tandis que le vibromasseur Darling Devil complète la dernière case. Le coffret est enrichi de lingerie Penthouse, d'un jeu de cartes érotique, d'une huile de massage, d'un lubrifiant et d'une bougie. Un nettoyant pour sextoys assure l'hygiène des appareils. Cette édition polyvalente permet une découverte du plaisir aussi bien en solo qu'en couple.