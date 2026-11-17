Découvrez les meilleurs calendriers de l'Avent 2026 de Playmobil et LEGO en promotion sur Cdiscount. Dinosaures, Princesses Disney et City à prix réduits.

Les calendriers de l'avent 2026 de Playmobil et LEGO arrivent sur Cdiscount avec des promotions attractives pour les fêtes. Les deux géants du jouet renouvelent leurs classiques avec des thématiques variées : l'atelier du Père Noël, les dinosaures et l'univers des princesses Disney. Chaque fenêtre cache une surprise à construire ou à collectionner, transformant décembre en une succession de découvertes quotidiennes.

Nouveautés Playmobil Dinosaures et Lutins de Noël

Le calendrier de l'Avent Playmobil Expédition Dinosaures, référence 72225, est conçu pour les enfants dès 4 ans. Il comprend 71 pièces permettant de créer un décor d'exploration avec un chercheur, un vélociraptor, un stygimoloch et des œufs contenant des mystères. Le bébé stégosaure et le fossile découvrent des membres articulés, tandis qu'une liane permet à l'explorateur de se balancer. Cette caisse de transport se propose à 24,90 euros sur Cdiscount au lieu de 29,99 euros.

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Le calendrier de l'Avent Playmobil Lutin de Noël, référence 72226, introduit la magie des fêtes avec 90 pièces dévoilant un univers de lutins, d'un renne et du Père Noël. Ce dernier peut chausser ses skis pour dévaler les pistes, accompagné d'une petite fille sur snowboard. Le coffret inclut un traîneau, une étable et un bureau de poste avec un stylo décoré pour écrire au Père Noël. Il est affiché à 21,11 euros sur Cdiscount au lieu de 29,99 euros.

Calendriers LEGO Princeses Disney et Ville

Le calendrier de l'Avent LEGO Disney Princess, référence 43298, est destiné aux enfants dès 5 ans. Avec ses 290 pièces et 24 surprises, il revisite l'univers des princesses Ariel, Cendrillon, Vaiana et Mulan accompagnées de leurs compagnons. Le coffret comprend un château de pain d'épices, un piano et une boîte se transformant en plateau de jeu pour 8 joueurs. Ce set est proposé à 26,90 euros sur Cdiscount au lieu de 34,99 euros.

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Le calendrier de l'Avent LEGO City, référence 60,510, réserve des découvertes aux enfants dès 5 ans. Il contient 252 pièces réparties en 24 surprises avec le Père Noël, la Mère Noël et des lutins. Les instructions figurent directement derrière les fenêtres pour une assemblage autonome dans l'atelier du Père Noël. Les figurines rejoignent les autres coffrets LEGO City et le coffret est disponible à 20,99 euros sur Cdiscount au lieu de 26,99 euros.

Autres promotions jouets et sets LEGO sur Cdiscount

Cdiscount propose également des réductions significatives sur d'autres jouets populaires. La voiture F1 Ferrari SF-24 LEGO Speed Champions est à 18,99 euros au lieu de 26,99 euros. Le bac LEGO Speed est affiché à 19,99 euros et la maison transportable bleue Playmobil à 31,80 euros.

La maison de plage Lilo et Stitch LEGO se trouve à 63,56 euros au lieu de 89,99 euros. L'aventure en Magicobus LEGO Harry Potter est à 34,90 euros au lieu de 49,99 euros. La Pokébox Team Rocket Pokémon coûte 54,99 euros et l'orchidée miniature LEGO Botanique est à 19,99 euros au lieu de 29,99 euros.