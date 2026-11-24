Découvrez notre guide complet des calendriers de l'Avent 2026. Des puzzles policiers de Charlie Holmes aux univers de Jurassic World et Minecraft, trouvez l'activité parfaite pour chaque enfant en attendant Noël.

Les familles françaises préparent désormais leur approche du mois de décembre avec des choix ludiques variés. Les calendriers de l'Avent 2026 offrent des expériences immersives qui transforment l'attente de Noël en une aventure quotidienne structurée et stimulante pour les jeunes.

Cette année, le marché propose des produits allant au-delà du simple chocolat traditionnel. Les concepts incluent des enquêtes policières interactives, des univers cinématographiques populaires comme Jurassic World, des créations numériques basées sur Minecraft, ainsi que des formats audio sans écran avec Tonies ou des romans pour adolescents chez En Cavale.

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Détective Charlie : Enquête policière et mystères

Le calendrier Détective Charlie : Qui a volé les cadeaux de Noël ? place les enfants dans une enquête criminelle à Mysterville. Cette activité centrale permet de mener une enquête complète sur les vacances d'hiver.

L'histoire commence lorsque le Père Noël confie à Charlie Holmes la mission de conduire le camion de livraison des cadeaux. Le véhicule et son contenu précieux disparaissent soudainement, créant un mystère à résoudre avant Noël.

Les enfants doivent interroger les vacanciers à la station de ski du Mont Trenmain pour trouver le coupable. Ce format encourage l'observation et la réflexion tout en offrant un plaisir ludique.

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Le coffret intègre des éléments concrets pour résoudre l'affaire. Il comprend des puzzles à assembler, une carte odorante spécifique et des messages secrets à décrypter pour révéler l'identité du voleur.

Barbie, Jurassic World et Minecraft : Univers populaires

Le calendrier Barbie vise les enfants adorant inventer des histoires magiques. Le coffret inclut une poupée Barbie, des habillages variés, trois animaux adorables et de nombreux accessoires pour multiplier les scénarios de jeu.

Pour les passionnés de dinosaures, Jurassic World propose 19 figurines et des pièces supplémentaires. Le coffret contient également une structure à assembler pour recréer une scène du film et imaginer de nouvelles aventures d'action.

Les fans de Minecraft retrouvent leur univers de jeu vidéo préféré. Le calendrier révèle une surprise quotidienne composée de trois figurines de huit centimètres, onze accessoires et cinq stickers exclusifs à thème.

Ces produits permettent de reproduire l'univers emblématique du jeu et d'inventer des scénarios originaux. Ils offrent une immersion totale dans l'esthétique du jeu en attendant le passage du Père Noël.

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Tonies et En Cavale : Histoires sans écran

Le calendrier Tonies Audio 2026 propose une aventure intitulée "Un vœu étoilé pour Noël". Du 1er au 24 décembre, un nouveau chapitre se débloque quotidiennement sur la Toniebox pour installer un rituel d'écoute.

L'histoire se déroule au Grand Nord et suit Mila, une petite renne rêvant de voler avec le Père Noël. Sa grand-mère lui raconte alors l'histoire de Léon, un autre renne souhaitant avoir des ailes.

Mila part en voyage avec Galinette, une poule maladroite, et Feufola, une petite fée. Le calendrier propose vingt-quatre chapitres totalisant environ cent quatre-vingts minutes d'écoute sans écran.

Pour les adolescents de dix à quatorze ans, En Cavale propose un roman interactif steampunk. Le calendrier prend la forme d'une grande frise recto-verso avec des cases à détacher chaque jour.

Les jeunes lecteurs découvrent un roman de quatre-vingt-dix-huit pages divisé en vingt-quatre chapitres. Le dispositif inclut vingt-quatre énigmes à résoudre et du matériel d'enquête pour faire avancer l'histoire.

Ce format papier fonctionne sans écran et prévoit environ quinze minutes de lecture par jour. Il transforme l'attente de Noël en un rendez-vous mêlant imagination, lecture et réflexion pour les ados.