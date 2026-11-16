Entre 2016 et 2026, le prix médian des calendriers de l'Avent a bondi de 56 % pour atteindre 49,90 euros. Une enquête de Toutes les Box révèle des disparités massives selon les marques et les catégories de produits en cette saison des fêtes.

Entre 2016 et 2026, l'économie des fêtes de fin d'année a connu une inflation marquée sur les produits traditionnels. Le prix médian des calendriers de l'Avent référencés sur le marché est passé de 39 euros à 49,90 euros. Cette augmentation représente une hausse globale de 56 % sur une décennie. En parallèle, l'offre s'est densifiée, le nombre de modèles recensés ayant été multiplié par six.

Flambée des tarifs depuis le creux de 2020

Une enquête approfondie publiée en octobre 2026 par l'organisme Toutes les Box met en lumière cette tendance haussière. Au 1er novembre 2026, le tarif médian atteint 49,90 euros sur un panel éditorial de 906 références. Ce chiffre s'oppose aux 32 euros observés six ans plus tôt, lorsque seuls 548 modèles étaient répertoriés. La période de référence commence en 2016, où le tarif médian s'affichait déjà à 39 euros pour 147 calendriers recensés.

Also read Résultats Loto FDJ: le tirage du samedi 14 novembre 2026

Le point bas de cette décennie a été atteint en 2020, avec un creux à 32 euros. Depuis lors, la courbe des prix a repris une trajectoire ascendante constante. Les consommateurs remarquent que la valeur moyenne a grimpé significativement, reflétant des coûts de production plus élevés. Cette inflation touche tous les segments du marché, bien que l'intensité varie selon la nature du produit.

Disparités sectorielles et écarts de prix spectaculaires

Derrière cette médiane nationale se cachent des écarts de tarifs considérables selon les catégories de produits. L'analyse d'un échantillon de 129 calendriers issus de 90 marques confirme cette fragmentation du marché. Sur cet échantillon, 28 modèles franchissent la barre symbolique des 100 euros, indiquant un positionnement haut de gamme. En contrepartie, 28 autres modèles restent sous les 30 euros, visant un public plus sensible aux prix.

Advertisement

La catégorisation des produits révèle des différences de prix moyennes nettes. Les étiquettes démarrent à 0,99 euro pour les entrées de gamme. En tête des catégories, les produits de beauté cumulent une médiane de 89,99 euros sur 41 modèles. Ils devancent largement le chocolat, qui affiche une médiane de 48 euros sur 31 modèles, et les jouets à 29,99 euros.

Coût au poids et analyse par marque majeure

En grande surface, les prix s'évaluent souvent au poids et au nombre de fenêtres. Le panel Circana, outil d'étude de marché mesurant les ventes réelles, rapporte ces données précises. Sur 28 calendriers chocolatés au poids publiés, le kilo s'établit à 29,95 euros chez Action pour la marque Milka. À l'extrême opposé, il s'envole à 925 euros chez Pierre Hermé pour son calendrier d'Exception.

Une comparaison à prix égal illustre cette divergence de valeur. À 69 euros, Lenôtre livre 310 grammes de chocolat, ce qui correspond à 222,58 euros le kilo. En comparaison, La Maison du Chocolat propose 195 grammes pour le même prix, soit un coût unitaire de 353,85 euros le kilo. Ces chiffres démontrent que le prix d'achat initial ne suffit pas à évaluer le rapport qualité-prix réel.

Valeur unitaire des cases et facteurs économiques

À l'unité, une case coûte 2,46 euros en médiane générale. Le coût varie toutefois selon le type de contenu offert. Les jouets coûtent 1,25 euro par case en moyenne. Le thé suit à 1,43 euro, et le chocolat à 1,62 euro. Les boissons s'élèvent à 3,12 euros par case. La catégorie beauté atteint le plafond avec 3,94 euros par case, pouvant aller jusqu'à 28,75 euros chez Dior.

Advertisement

Ces fluctuations interviennent malgré le repli du cours mensuel du cacao. Le prix est passé de 10 338 euros la tonne en janvier 2025 à 5 123 euros en septembre 2026. Cette baisse du materiau premier ne semble pas avoir suffi à freiner l'inflation des calendriers de l'Avent. Les marques maintiennent leurs marges ou intègrent d'autres coûts dans la structure finale du produit.