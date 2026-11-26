Découvrez le calendrier complet des marchés de Noël dans le Lot-et-Garonne. Dates, horaires, animations et menus détaillés pour les communes de l'Albret.

Les marchés de Noël investissent le mois de décembre dans les communes du Lot-et-Garonne. Ces événements animent les bourgs de l'Albret avec des programmes variés. Les habitants et les visiteurs découvrent les offres locales chaque semaine.

Début décembre : marchés et illuminations

Lundi 4 décembre à 18 h 30, l'APE de Bruch-Montesquieu organise son marché. L'événement se tient à la salle des fêtes. Les enfants chantent tandis que les visiteurs Profitent d'un food-truck. La buvette et la décoration du sapin complètent le programme.

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Le lendemain, le 5 décembre à 14 h 30, une projection de dessin animé est prévue. La salle des fêtes accueille cette séance. Les enfants reçoivent des cadeaux lors d'un goûter partagé.

Lundi 6 décembre, le marché de Terres d'Ourbise s'ouvre dès 9 h. La salle des associations accueille cette journée festive. Les élèves vendent les décorations de Noël fabriquées en atelier. La restauration est disponible sur place.

Toujours le 6 décembre, le Château Lassale propose un menu spécial. Le tarif est de 25 € par personne. Le repas inclut une soupe, une choucroute, du fromage et un dessert. Le café et un verre d'Armagnac sont servis avec ce plat.

La vente au Château Lassale démarre à 9 h. Vingt exposants proposent leurs articles. Les visiteurs trouvent de la maroquinerie et des conserves artisanales. Des décorations et des pâtisseries sont également disponibles.

Le dimanche 6 décembre, le Club organise un marché dès 9 h. Des artisans et des créateurs exposent leurs réalisations. Une promenade en calèche est prévue sur le site.

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Le maquillage et le vin chaud sont offerts aux visiteurs. La société de chasse propose un repas à 12 h. Le menu inclut une soupe de Noël et une carbonade de porc. Des pommes de terre grenaille et du fromage accompagnent ce plat.

Le repas de la société de chasse comprend un verre de vin. La croustade et le café terminent ce menu. Un goûter est offert par la mairie à 16 h.

Le spectacle Lutin coquin est présenté à 16 h 30. Il a lieu sous un chapiteau. Un feu d'artifice clôture la journée à 18 h 30.

Le dimanche 6 décembre, les artisans présentent leurs créations. L'événement a lieu de 10 h à 17 h. Un food-truck sert des huîtres et des chocolats chauds.

Des crêpes et des gaufres sont proposées aux visiteurs. Le Père Noël accueille les enfants de 15 h à 16 h 30. Les photos sont prises pendant cette séance.

Milieu et fin décembre : animations variées

Le samedi 12 décembre, les écoles organisent un marché. L'événement se tient de 10 h à 15 h. La place du Château Faulong accueille les exposants. La municipalité et les associations locales participent à l'organisation.

Des décorations sont vendues au profit des écoles. La restauration est disponible sur la place. Samedi 12 décembre de 10 h à 18 h, la salle des fêtes accueille les exposants.

Une trentaine d'artisans proposent des créations locales. Le premier marché de la commune attire les visiteurs. Le Père Noël rencontre les enfants pour des photos.

Une mascotte géante est présente sur le site. Des ateliers pour enfants et des structures gonflables sont disponibles. Le vin chaud et le chocolat chaud sont servis aux visiteurs.

Le café et une petite restauration sont également disponibles. Le samedi 19 décembre, la marche à la boucade a lieu. Elle démarre à 18 h 30. L'Espace des deux tours est le point de départ.

Les produits artisanaux et les jeux de société sont vendus. La restauration et la buvette sont présentes sur le lieu. Un feu d'artifice est prévu à 22 h.

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Le samedi 19 décembre, un circuit de tracteurs décorés est organisé. La mairie anime cet événement dès 18 h. Le circuit traverse la commune pour Noël.

Le lendemain, d'autres communes sont traversées par les tracteurs. Le dimanche 20 décembre, la salle des animations accueille le marché. L'arrivée du Père Noël est prévue.

Un goûter est servi avec les aînés de la commune. Le café-théâtre des Fous du Baron commence à 17 h. Noval Musique anime cette prestation culturelle.

Autres événements et détails pratiques

Le 28 novembre à 15 h, la mairie accueille les décorations. Les habitants peuvent apporter des objets pour le sapin. Cet événement précède les marchés de Noël.

Le 29 novembre à 9 h, la salle des fêtes ouvre ses portes. Le marché a lieu sous des barnums. L'association Bavard'Ages propose des tours de poney.

La pêche aux canards est offerte aux enfants. Un food-truck assure la restauration sur place. Le 13 décembre, la salle polyvalente accueille l'association Les Souris Vertes.

L'orchestre et les élèves chantent à cette occasion. Une démonstration de zumba est programmée. La tombola et la pêche aux canards font partie des animations.

Le maquillage est proposé aux visiteurs. Le Père Noël est présent lors de cette journée. Le 5 décembre à 14 h 30, la salle des fêtes organise une séance cinéma.

Le Centre de médiation équine organise une chasse au trésor. Elle a lieu le samedi 19 décembre de 10 h à 12 h. Les participants cherchent des cadeaux dans la forêt.

Les réservations sont obligatoires au 07 86 22 34 90. Le tarif est de 20 € par famille. L'événement permet aux familles de passer un moment festif en extérieur.

Les communes du Lot-et-Garonne organisent ces marchés pour fêter Noël. Les artisans et les associations participent activement. Les habitants peuvent découvrir les produits locaux.