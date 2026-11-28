Découvrez le programme complet des marchés de Noël, ateliers et feux d'artifice en Vendée du 1er au 23 décembre, avec horaires, lieux et nouveautés.

Le département de la Vendée accueille ses visiteurs avec une riche programmation festive s'étendant du 1er au 23 décembre. De nombreux sites, allant des centres-villes historiques aux communes environnantes, organisent des marchés de Noël, des spectacles vivants et des ateliers créatifs pour rythmer la période de l'Avent. Cette série d'événements vise à dynamiser le commerce local tout en offrant aux familles des activités ludiques et culturelles adaptées à tous les âges.

Découverte des animations et du Village de Noë à Niort

À Niort, l'Office de tourisme et l'association des Vitrines du centre-ville coordonnent plusieurs temps forts jusqu'au 23 décembre. Le Village de Noë, situé place Napoléon, propose des produits locaux et des ateliers créatifs accessibles aux enfants dès l'âge de trois ans pour la décoration de mini-couronnes ou de sapins en paillettes. Pour les plus grands, des ateliers macramé et porcelaine sont disponibles dès huit ans.

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Le spectacle Les Rouages du Temps, organisé par les Vitrines du centre-ville, met en scène neuf mascottes dont Mère Noël, des lutins, un pain d'épice, un renne, un sapin, un pingouin, un ours blanc et un échassier jongleur. Cette performance poétique et musicale se déroule du 9 au 13 décembre. Les horaires varient entre 10 h 30 et 19 h, avec des prolongements en soirée les vendredis 11 et 18 décembre jusqu'à 20 h. Le spectacle offre des interactions complices avec le public, mêlant émerveillement et musique live.

Programme riche à Fougeré et au Palais du P'tit Palet

Le mercredi 2 décembre, le Palais du P'tit Palet, situé sous la salle des Acacias près du parking de l'Îlot des Arts, accueille un marché de Noël avec dix à quinze exposants créateurs, des producteurs et des food-trucks. La balade à poney et les animations se déroulent de 16 h à 21 h.

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La Fête de l'hiver à Fougeré, prévue le vendredi 4 décembre à partir de 18 h 30, propose une balade animée et des tracteurs anciens de l'Association fougeréenne des véhicules d'époque. Les artistes Solène et The Revols assureront les concerts, tandis que le concours du pull de Noël le plus original et le feu d'artifice à 22 h 30 concluront la soirée aux salles des Primevères et des Asphodèles. Le week-end du 5 et 6 décembre, une trentaine d'exposants et des feux d'artifice viendront clore les festivités.

Célébration des traditions à Dompierre-sur-Yon et Le Tablier

À Dompierre-sur-Yon, le Festin des lutins se tiendra place de La Résistance et du Maquis R1 du 11 au 13 décembre. Quarante exposants locaux proposeront des idées cadeaux, des chants et des balades en calèche. Un feu d'artifice sera tiré le samedi 12 décembre à 20 h 15. Les horaires d'ouverture s'échelonnent de 11 h à 21 h 30, avec des horaires réduits le dimanche.

À Le Tablier, la Grange propose des ateliers bricolage le samedi 12 décembre de 10 h 30 à 12 h. Le village de Beaupuy, à Mouilleron-le-Captif, accueillera un marché de Noël le 12 et 13 décembre au parking Longère de Beaupuy. Un feu d'artifice est prévu le 12 à 20 h 30. Ces événements gratuits incluent restauration et animations pour enfants.

Délices gourmands et spectacles à Ferrières

L'association Facil'Ensemble organise un marché de Noël les 12 et 13 décembre à Ferrières. Les stands associatifs ferrièroises côtoient manège et calèche. La ambiance sera rythmée par un marching band et des concerts dans les Jardins de Wandlitz. Le spectacle pyrotechnique sera réalisé par Jacques Couturier dimanche 13 décembre.

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La restauration sur place propose des tartiflettes le samedi soir, ainsi que des stands de gourmandises sucrées pour agrémenter cette fin d'année festive. Ces événements confirment la vitalité du territoire vendéen qui investit ses places publiques pour rassembler familles et passionnés de traditions de Noël.