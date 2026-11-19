Guide complet des marchés de Noël dans le Pas-de-Calais les 21 et 22 novembre 2026. Découvrez les horaires, les adresses et les animations de chaque commune.

Le département du Pas-de-Calais prépare son calendrier festif pour la fin du mois de novembre 2026. Les habitants et les visiteurs peuvent dès à présent consulter les détails des marchés de Noël qui se tiendront les samedi 21 et dimanche 22 novembre. Cette saison des fêtes débute avec une programmation riche en rencontres artisanales et en animations locales à travers le département.

Arleux et Auchy-les-Mines ouvrent la saison

L'événement commence avec force à Arleux-en-Gohelle où soixante-quinze exposants sont annoncés. La commune offre une large gamme de créations artisanales et de produits du terroir. À Auchy-les-Mines, la compétition est de taille avec plus de soixante-dix exposants présents. Le marché propose également un espace gourmand et des séances photo avec le Père Noël. L'événement se déroule au complexe omnisports rue de Douai. L'ouverture est prévue de dix heures à vingt heures le samedi. Le dimanche le marché accueille les visiteurs de dix heures à dix-huit heures.

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Rumaucourt et Rieux misent sur les familles

À Rumaucourt les familles disposent d'activités spécifiques pour les enfants. La manifestation " Le Grenier magique " est organisée par le CSE des Transports Carpentier. Elle se tient le dimanche 22 novembre de dix heures à dix-sept heures. Le lieu de l'événement est la salle des fêtes Jean-Pierre-Poidevin rue des Châtaigniers. Cinquante exposants sont attendus pour proposer artisanat et bourse aux jouets. Une visite du Père Noël et un château gonflable complètent le programme.

À Rieux la salle des fêtes accueille le marché de l'association On se bouge pour Desnos. L'événement est organisé par l'association de parents d'élèves. Les portes ouvrent le samedi à neuf heures trente jusqu'à vingt et une heures. Le dimanche l'accès est possible de neuf heures trente à dix-huit heures. Les visiteurs y trouveront des créateurs et des producteurs locaux. Des produits alimentaires et des objets de décoration sont principalement proposés.

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Jour et Calonne-Ricouart proposent des cadres atypiques

À Calonne-Ricouart le marché est organisé par la municipalité. Il se tient à la salle Jean-Moulin les 21 et 22 novembre. Le public peut y découvrir des exposants et assister à un carrousel. Des animations et la présence du Père Noël sont au programme. À Jour le marché est organisé par l'association La Belle Étoile de Noël. Il a lieu le dimanche 22 novembre de neuf heures à dix-sept heures. Le site retenu est la salle de l'Abbaye en centre-ville. Soixante exposants sont attendus avec une restauration et une buvette sur place.

Réunions d'artisans et de commerçants dans plusieurs communes

Le marché des créateurs à une ancienne ferme au 9 rue de l'Église célèbre sa cinquième édition. Trente-cinq artisans et producteurs locaux participent à cette rencontre. Ils privilégient les circuits courts pour proposer bijoux bougies et poteries. Le public peut y trouver également des créations textiles et des objets de décoration. Le maquillage pour les enfants et le Père Noël sont présents. Le marché est ouvert de seize heures à vingt heures le samedi. Le dimanche les horaires sont de dix heures à dix-huit heures.

À Oppy le marché se déroule rue d'Oppy avec soixante-quinze exposants. L'événement propose des chalets et des décorations lumineuses. Des animations incluent des sculptures sur ballons et des mascottes. Le Père Noël est également présent pour les photos. La cour de la Maison des associations à Calonne accueille plus de cinquante commerçants. Les artisans s'y réunissent près de l'église rue Clemenceau. Des tours de poney et une chasse au trésor y sont proposés. Le manège et une chorale animée complètent les offres du dimanche.

Clôture festive dans les salles des fêtes communales

À Saint-Venant le troisième édition du marché se tient le dimanche 22 novembre. L'événement a lieu de dix heures à dix-huit heures à la salle des fêtes. Le lieu est situé 1 rue Lecomte. Trente exposants y sont annoncés avec restauration et buvette. À Josse-Heumez la salle des fêtes accueille vingt exposants. Le marché propose des produits du terroir et de l'artisanat. Le Père Noël et des mascottes y font leur passage. La restauration est disponible sur place pour les visiteurs.

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Le marché de la salle des sports de la chaussée de l'Étang réunit trente-cinq exposants. Il est ouvert de seize heures à vingt-deux heures le samedi. Le dimanche il accueille le public de dix heures à dix-huit heures. Une mini-ferme de Noël y est installée. Un spectacle de cracheurs de feu est prévu le samedi à dix-neuf heures. Les mascottes et le Père Noël animent la journée du week-end. Enfin la salle du Manège boulevard Militaire accueille quarante-cinq exposants. Des spectacles de magie et des animations diverses y sont proposés. La présence du Père Noël complète ce programme festif jusqu'à dix-huit heures le dimanche.