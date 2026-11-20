Guide complet des marchés de Noël à Vire Normandie en novembre et décembre. Dates, lieux et horaires pour profiter des fêtes et acheter des cadeaux locaux.

Le territoire de Vire Normandie, situé dans le sud du Calvados, se pare de ses plus beaux atours pour la période hivernale. Cette sélection de marchés de Noël propose aux habitants et visiteurs une programmation dense alternant entre mois de novembre et mois de décembre. L'objectif est de offrir des moments conviviaux autour d'objets décoratifs, de produits du terroir et de créations artisanales locales.

Premiers Événements de Novembre en Normandie

Le comité des fêtes de Vaudry lance la saison dès le dimanche 22 novembre. L'événement se tient de 10 heures à 18 heures à la salle des fêtes de la commune. La programmation inclut des produits locaux, des crêpes, des boissons chaudes et une tombola. Le contact téléphonique pour plus d'informations est le 06 42 77 11 98. Le même jour, la salle des fêtes du bourg accueille un autre marché à partir de 10 heures. Plus de 70 exposants y proposent de la couture, des bijoux et des tableaux faits main. L'entrée est gratuite et le contact est le 06 80 60 49 48.

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Le jeudi 26 novembre, le centre hospitalier d'Aunay-sur-Odon organise une édition spéciale de 10 h 30 à 15 h 30. Quelques jours plus tard, le 28 novembre, l'Association des Résidents et des Amis de la Maison de Retraite d'Aunay-sur-Odon invite le public dans le hall de la résidence de 10 h à 18 h. Les résidents et bénévoles y vendent des décorations confectionnées à petits prix. Le 28 novembre également, Saint-Martin-des-Besaces accueille la place du marché et la salle des fêtes de 15 h à 22 h avec une restauration sur place.

Le 29 novembre, la journée commence à Truttemer-le-Grand. La salle des fêtes et les chapiteaux accueillent l'événement de 9 h à 17 h avec une présence du Père Noël, un tour en calèche et de la restauration. Le même jour, Estry organise le marché du comité des fêtes de Montchamp de 10 h à 18 h à la salle des fêtes. Décos, fleurs, bougies et artisanat y sont exposés. Le Père Noël y vient vers 11 h. Le contact est le 02 31 68 61 81 ou le 06 74 88 35 22. À Campeaux, la salle des fêtes est ouverte de 10 h à 19 h avec des balades à poney et une tombola horaire. Enfin, à Condé-en-Normandie, la salle de la FJEP accueille les activités du club de gym les 28 et 29 novembre.

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L'église d'impasse du Hamelet accueille Grain de malice le 29 novembre de 10 h à 18 h. 11 exposants proposent de la carterie et des spécialités comme le pain d'épice et la flammekueche. Le contact est le 06 99 85 14 32. Les 28 et 29 novembre, la salle des fêtes de Campeaux offre aussi du maquillage et des animations. Ces événements novembriques préparent la population à la saison des fêtes avec des rencontres locales régulières.

Activités Commerciales et Festives en Décembre

Le mois de décembre intensifie l'offre avec de nombreuses dates. L'abbaye d'Hambye voit revenir son marché en décembre, bien que la date exacte ne soit pas précisée dans le texte source. À Vire, le marché des 2 Étoiles, association de parents d'élèves, se tient au théâtre du Vaudeville le dimanche 6 décembre de 10 h à 18 h. Le 6 décembre, la salle des fêtes André-Alexis accueille un événement de 9 h 30 à 17 h 30 avec restauration. Le vendredi 4 décembre, le lieu Le Chat Foin à Vassy propose une soirée de 16 h 30 à 23 h avec un feu d'artifice à 22 heures.

L'école de Viessoix organise son marché le samedi 5 décembre à la salle des fêtes. Les 5 et 6 décembre, le Mont Pinçon anime la salle des fêtes du Plessis-Grimoult avec des food trucks et la vente de sapins. Le 5 décembre, Jurques accueille un marché dès 14 h place de l'église, suivi d'un apéro-concert à 20 h à la salle des fêtes. Condé-sur-Noireau organise son marché rue du 6 juin les 5 et 6 décembre de 10 h à 18 h. Un feu d'artifice est prévu au parc Maurice-Piard le dimanche 6 décembre à 18 h 30.

Le 6 décembre, une autre manifestation propose des photos de famille et des contes. L'édition du 10 décembre au centre hospitalier d'Aunay-sur-Odon se tient de 10 h 30 à 15 h 30. Le 11 décembre, l'Amicale des sapeurs pompiers de Caumont-sur-Aure organise son premier marché sur la place de l'ancienne gare à Caumont-l'Éventé de 17 h à 21 h. Une rencontre avec Marcus de Pat'Patrouille est prévue au profit de l'ODP. La restauration inclut vin chaud et chocolat.

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Retours sur Impacts Locaux et Prochaines Dates

La salle Bromley à Vassy accueille le comité des illuminations le dimanche 6 décembre de 10 h 30 à 18 h. 25 exposants y présentent des créations uniques et des gourmandises. Le Père Noël y arrive en calèche l'après-midi. Une boîte aux lettres est disponible pour les enfants. Le contact est le 06 58 21 57 25. L'entrée est gratuite. Ces espaces permettent de soutenir les commerces de proximité et les associations locales.

Le 12 décembre, le magasin La Grange à Sainte-Marie-Laumont organise un marché de vente directe de produits fermiers de 11 h à 16 h. Le 18 décembre, la mairie d'Aunay-sur-Odon accueille un événement extérieur de 16 h 30 à 22 h 30. Sculpture sur ballon, jeu de piste et visite du Père Noël sont au programme. Ces dates clôturent la série d'événements pour cette année, offrant aux résidents de Vire Normandie des opportunités constantes de célébrations jusqu'à la fin de l'année.