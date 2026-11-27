Découvrez le programme complet des marchés de Noël du Val-d'Oise. Dates, horaires et lieux des événements à Nucourt, Avernes, Cormeilles et La Roche-Guyon pour l'hiver.

La saison hivernale s'annonce chaleureuse pour les habitants et visiteurs du Val-d'Oise avec une riche programmation de marchés de Noël. De Nucourt à La Roche-Guyon, en passant par Avernes et Cormeilles, les communes du département accueillent artisans et producteurs pour fêter les fêtes. Cette série d'événements propose des opportunités de découvrir des créations locales tout en profitant de l'ambiance festive.

Agenda des marchés de novembre

Le premier rendez-vous majeur se tient à Nucourt au foyer rural, situé 1 rue de la Boutrolle, le samedi 28 novembre de 10 heures à 17 heures. L'entrée est libre et gratuite, invitant tous les publics à venir chercher des idées de cadeaux originaux.

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Le week-end des 28 et 29 novembre marquera également le retour du traditionnel marché de Noël d'Avernes. Organisé par le foyer rural, cet événement se déroulera à la salle polyvalente située 1 rue de la Belle-Couturière, de 10 heures à 18 heures. Une trentaine de créateurs et producteurs du terroir y seront présents pour proposer leurs articles aux visiteurs.

L'association Vétheuil Métiers d'Art invite également le public à découvrir des ateliers situés 10 rue de l'Église et 2 rue de l'Orme, accessibles à quatre minutes à pied l'un de l'autre. Les horaires sont identiques à ceux d'Avernes. Les visiteurs y trouveront des pièces uniques comme de la céramique, du tissage ou du cuir à partir de 5 euros. Des boissons chaudes et des collations seront proposées par les parents d'élèves du RPI pour soutenir les écoles locales.

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Terre d'Europe organise son marché à La Scène Adamoise, 2 avenue de l'Abbé-Breuil, les 28 et 29 novembre. Le samedi, les stands ouvrent de 13 heures à 19 heures, et le dimanche de 10 heures à 18 heures. Une trentaine d'exposants y présenteront des bijoux, de la maroquinerie ou encore du foie gras et du miel. Un vin chaud servi par les Amis du Jumelage de Marbach-am-Neckar viendra compléter l'expérience gustative.

Le dimanche 29 novembre à partir de 15 heures, la résidence seniors Oh Activ Cergy, située 21 boulevard de l'Évasion, ouvrira ses portes pour un marché dédié. Une vingtaine d'exposants locaux y présenteront des créations. L'après-midi sera animée par de la musique gospel et un spectacle de danse prévu à 16 heures 30. Du chocolat chaud et du vin chaud seront offerts aux participants, et les personnes à mobilité réduite y sont accueillies.

Rendez-vous des marchés de fin novembre

Cormeilles-en-Vexin accueillera son marché de Noël le dimanche 29 novembre, de 9 heures 30 à 18 heures 30, au 1 Clos Voirin. Quarante exposants y seront installés en intérieur et sous barnums. Le Père Noël rencontrera les enfants toute la journée, et un espace restauration proposera des mets locaux.

Toujours le dimanche 29 novembre, un autre marché réunira une quarantaine d'exposants en intérieur et extérieur de 10 heures à 18 heures. Le Père Noël y recueillera les lettres des enfants. La buvette proposera du vin chaud, des crêpes et des marrons grillés. Le club du 3 y organisera également une dégustation d'huîtres de Cancale.

Le Heaulme, situé 15 Grande-Rue, accueillera un marché artisanal et gastronomique le dimanche 29 novembre de 10 heures à 17 heures. La visite du Père Noël est programmée de 15 heures à 16 heures. L'entrée est libre et gratuite pour tous les participants.

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L'association Apeva organise un marché à l'école primaire Paul-Cézanne de Villiers-Adam, 1 rue Aristide-Briand, le dimanche 29 novembre de 10 heures à 17 heures. L'entrée est libre et gratuite, permettant aux familles de découvrir les créations proposées par les parents d'élèves.

Programme exceptionnel de Cormeilles-en-Parisis

La salle Émy-les-Prés de Cormeilles-en-Parisis accueillera un marché étendu du 27 au 29 novembre. Artisans et producteurs y proposeront une large sélection de bijoux, d'accessoires et de spécialités du terroir. Le public pourra assister à des démonstrations de soufflage de verre et à des contes pour les enfants.

Des ateliers créatifs seront également au programme. Le samedi 28 novembre, les enfants pourront réaliser des décorations de Noël personnalisées. Le dimanche 29 novembre, les amateurs de gourmandise participeront à des ateliers culinaires sur le thème des boîtes à biscuits de Noël, pour prolonger la magie des fêtes à la maison.

Les marchés de décembre à La Roche-Guyon

Le marché de Noël de La Roche-Guyon se déroulera les 5 et 6 décembre de 10 heures à 18 heures. L'événement se tiendra dans les écuries et la cour du Château de La Roche-Guyon, au 1 rue de l'Audience. Ce cadre historique offrira une ambiance unique pour les dernières emplettes de la saison.