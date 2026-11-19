Découvrez les dates et horaires précis des marchés de Noël à Fougères, Javené, Saint-Jean-sur-Couesnon et autres communes d'Ille-et-Vilaine.

La période festive s'approche rapidement dans le département de l'Ille-et-Vilaine, invitant les habitants à se préparer aux célébrations de fin d'année. Dans le pays de Fougères, les premières dates officielles pour les marchés de Noël et les événements connexes ont été annoncées. Ces rendez-vous traditionnels permettent de découvrir les créations d' artisans locaux tout en participant à l'ambiance chaleureuse de la saison.

Calendrier détaillé des marchés de Noël

Le marché de Noël de l'Apel Saint-Jean-Bosco se tiendra à la salle des loisirs située au 12, rue de la Madeleine. Cet événement, organisé par l'association des parents d'élèves, accueille une trentaine d'exposants qui invitent le public à partager un moment festif en famille ou entre amis. L'entrée est gratuite et les portes s'ouvrent de 10 heures à 18 heures pour permettre aux visiteurs de flâner parmi les étals.

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Le comité des fêtes organisera également un marché de Noël le vendredi 27 novembre. Dès 18 heures, la place de la mairie accueillera une trentaine d'artisans et de créateurs bretons. Les visiteurs pourront assister à un spectacle pyrotechnique spécial, programmé à 20h30, pour conclure cette soirée animée dans une atmosphère festive.

La troisième édition du marché de Noël aura lieu à la salle des fêtes. Les visiteurs y trouveront plus de vingt artisans, créateurs et producteurs locaux prêts à faire découvrir leurs créations et spécialités. Une visite du Père Noël est prévue de 11 heures à 13 heures, offrant un moment inoubliable aux enfants accompagnés de leurs parents.

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Le comité du jumelage organise son marché de Noël de 10 heures à 18 heures. Dans la salle Hermine, une quarantaine d'exposants installera ses étals pour présenter son artisanat et ses idées cadeaux. À l'extérieur, sous le barnum, des artisans de bouche proposeront des dégustations de leurs spécialités culinaires aux visiteurs.

Le comité des fêtes de Javené organise la quatrième édition de son marché de Noël ainsi que la neuvième braderie du jouet et de la puériculture. Le marché se déroule de 11 heures à 18 heures dans la salle des fêtes, avec plus de vingt-cinq exposants créateurs présents. La braderie aura lieu le lendemain, dimanche 29 novembre, de 9 heures à 17 heures.

Participation et informations pratiques

Pour la braderie du jouet et de la puériculture à Javené, l'inscription se fait exclusivement en ligne via le site My Brocante. L'inscription par téléphone n'est pas autorisée. Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus au numéro 06 44 87 79 12 ou par messagerie électronique.

Le comité des fêtes de Saint-Jean-sur-Couesnon organise la cinquième édition de son marché de Noël des créateurs. L'événement se tiendra le vendredi 4 décembre à la salle des sports, de 16h30 à 22h30. Un véritable village de Noël sera représenté avec une vingtaine de créateurs présents pour exposer leurs œuvres.

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Activités et nouveautés festives

Le marché de Saint-Jean-sur-Couesnon propose du vin chaud et une restauration rapide pour réchauffer les visiteurs. Une structure gonflable est prévue pour amuser les plus petits. Une nouveauté distincte cette année est l'organisation d'un concours de dessin de Noël pour les enfants. Les résultats de ce concours seront dévoilés lors de la soirée festive.

Les festivités approchent pour les communes du pays de Fougères et ses alentours. Ces marchés offrent l'opportunité de soutenir l'économie locale et de découvrir le savoir-faire des artisans bretons. La programmation variée, allant des expositions aux spectacles pyrotechniques, garantit une expérience complète pour tous les âges.