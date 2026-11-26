Découvrez le programme complet des trente marchés de Noël du Pas-de-Calais pour le week-end des 28 et 29 novembre 2026. Horaires, lieux et animations détaillés.

Le département du Pas-de-Calais se pare de ses atours festifs pour le week-end du 28 et 29 novembre 2026. Une trentaine de marchés de Noël s'ouvrent à travers le territoire, offrant aux habitants et aux visiteurs une multitude d'options pour acheter des cadeaux et profiter de l'ambiance hivernale.

Les communes les plus importantes, telles qu'Arras et Béthune, accueillent des éditions majeures de ces rendez-vous annuels. Cependant, de nombreuses autres villes et villages organisent également des marchés qui méritent le détour, proposant des créations artisanales, des produits du terroir et des spectacles variés.

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Grands événements et animations majeures

À Béthune, la Cité de Noël a ouvert ses portes le vendredi 27 novembre sur la Grand-Place, au pied du beffroi. Cette manifestation, qui se poursuivra jusqu'au 27 décembre, propose des chalets, une grande roue, un carrousel, un petit train et même un traîneau en réalité virtuelle pour les visiteurs.

Arras célèbre la saison avec la Ville de Noël, ouverte elle aussi à partir du vendredi 27 novembre dans le centre historique. Le site accueille 150 chalets, des manèges, une grande roue, une maison du Père Noël et un sapin géant de 25 mètres de hauteur sur la place des Héros, présent jusqu'au 27 décembre.

La ville de Boulogne-sur-Mer organise le marché de Noël de la Mer les 28 et 29 novembre sur le parvis de Nausicaá, boulevard Sainte-Beuve. L'événement met à l'honneur l'artisanat local, les gourmandises et les idées cadeaux, avec la présence du Père Noël et diverses animations prévues pour les familles.

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Horaires et lieux des marchés communaux

La commune de Lozinghem propose son marché les 28 et 29 novembre au complexe sportif Gaston-Guilbert, situé 118 rue des Écoles. Les horaires s'étalent du samedi 16 h à 21 h et du dimanche 10 h à 18 h, avec quarante exposants inscrits pour cette édition.

À Avion, le marché se tient à l'espace Futurum, allée de l'Espace-Futurum. Ouvert le samedi de 10 h à 21 h et le dimanche de 10 h à 18 h, il accueille une centaine d'exposants. Un feu d'artifice est programmé le dimanche à 17 h 30 pour clôturer la journée.

Calonne-Ricouart organise son marché au Ehpad La Roselière, au 1601 boulevard des Justes. Les visiteurs pourront y flâner samedi de 14 h à 18 h et dimanche de 10 h à 18 h. Quatre-vingts exposants sont attendus pour cette édition.

Cambrin prévoit le lancement des festivités de Noël le samedi 28 novembre avec un spectacle inaugural à 18 h, place du Soldat-Inconnu. Des chalets gourmands seront installés place d'Armes. Le grand marché de Noël officiel ouvrira quant à lui le 5 décembre, séparant ainsi les pré-festivités de l'événement principal.

Initiatives solidaires et marchés de proximité

L'association L'Arche du 62 organise son marché de Noël au profit des animaux abandonnés. L'événement se déroule à l'espace culturel, boulevard Marcel-Wacheux. Les horaires sont vendredi 27 novembre de 18 h à 23 h, et samedi et dimanche 28 et 29 novembre de 10 h à 20 h.

La commune de Lens accueille la deuxième édition du marché de l'Avant-Noël. Il se tient samedi 28 novembre de 10 h à 19 h et dimanche 29 de 10 h à 18 h à la salle polyvalente. Vingt-cinq exposants seront présents pour cette édition qui se veut plus intime.

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Farbus célèbre le 30e édition du marché de Noël des Farfad'haisnes. Les 28 et 29 novembre, de 10 h à 19 h, les visiteurs se rendront dans les salles Quéva et Dancoisne, rue Roger-Salengro. Plus de quatre-vingts exposants, des food trucks et de nombreuses animations sont au programme.

À Saint-Omer, le marché de Noël de l'école Sainte-Thérèse accueille ses visiteurs le samedi 28 novembre de 10 h 30 à 19 h et le dimanche 29 de 10 h à 18 h. L'événement se déroule à la salle Antoine-Pérel, permettant de découvrir les créations des élèves et de leur communauté éducative.

Autres rendez-vous notables du week-end

Les communes de Bours-Marest et de Saint-Sylvestre organisent également leurs marchés respectifs. Bours-Marest invite au rendez-vous à la salle des fêtes le samedi 28 novembre de 10 h à 17 h 30, organisé par l'association de parents d'élèves du RPI. Saint-Sylvestre accueille son marché au complexe René-Corbelle, 6 rue Robert-Desfossé, samedi de 10 h à 20 h et dimanche de 10 h à 17 h.

À Harnes, le marché se tient place Jean-Jaurès. Il est ouvert vendredi 27 novembre de 16 h à 21 h, samedi 28 de 14 h 30 à 21 h et dimanche 29 de 14 h 30 à 20 h. Trente exposants, une patinoire, un manège pour enfants et un feu d'artifice dimanche soir enrichissent l'offre.

Tourcoing (secteur Pas-de-Calais) propose son marché place Gambetta. Ouvert vendredi 27 novembre de 18 h à 21 h, samedi 28 de 14 h à 21 h et dimanche 29 de 14 h à 18 h, il accueille 58 chalets. Le petit train, la ferme pédagogique et les spectacles complètent l'expérience, avec des recettes reversées au Téléthon.

D'autres lieux comme la salle des sports de Ruitz (rue Paul-Tetelin) ou le Monde des Minis (15 rue Le-Sergeant) accueillent leurs propres éditions. Chaque commune apporte sa touche spécifique, qu'il s'agisse de rencontres avec des chevaux miniatures ou de concerts d'église. Le week-end des 28 et 29 novembre 2026 promet d'être riche en découvertes locales et en convivialité à travers tout le département.