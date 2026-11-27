Découvrez le calendrier complet des marchés de Noël du Nord Mayenne pour novembre et décembre 2026. Dates, lieux et horaires des événements.

La magie de Noël envahit le Nord Mayenne à la fin du mois de novembre et durant tout le mois de décembre 2026. Cette période festive marque l'ouverture de plusieurs marchés de Noël traditionnels organisés par les Associations des Parents d'Élèves (APE) et les comités des fêtes locaux. Ces événements sont conçus pour valoriser les producteurs artisans et créer une ambiance chaleureuse pour les habitants de la région.

Les premiers événements de novembre 2026

L'APE de Sacé organise son marché le vendredi 27 novembre à partir de 19 h 00 dans l'enceinte de l'école Émile-Zola. Le programme inclut un spectacle, une fanfare et un feu d'artifice pour inaugurer les festivités. Le lendemain, le samedi 28 novembre, Pré-en-Pail se dresse aux couleurs de Noël. L'APE tiendra trois stands dédiés aux décorations et aux animations. Trois food trucks proposent des crêpes, des galettes et des brioches sucrées ou salées. Une buvette sert du vin rouge chaud et du chocolat chaud. Le Père Noël déambule dans le marché pour prendre des photos avec les enfants.

Also read Les plus belles campagnes publicitaires de Noël 2026 des grandes marques de mode

Découverte de Commer et Aron en novembre

Le marché de Noël de Commer se tient le vendredi 27 novembre de 17 h 00 à 22 h 00 à la salle polyvalente. Des artisans spécialisés en couture, décorations et miel exposent leurs créations. Des stands de restauration sont tenus par les membres de l'association. Un stand d'huîtres et de vin blanc est proposé par une association locale. Le samedi 28 novembre, Aron accueille son marché de 14 h 00 à 21 h 00 à la salle d'accueil multisports. Les exposants présentent des bijoux, des nichoirs à oiseaux et du miel. Le Père Noël effectue une visite à 16 h pour les enfants.

L'agenda festif de Contest et de Saint-Georges-de-Lisle

Le marché de Noël de Contest, organisé par l'APE de l'école Louis Chedid, a lieu le samedi 28 novembre de 14 h 30 à 18 h 30 à la salle des fêtes. Le vendredi 4 décembre, Saint-Georges-de-Lisle accueille le sien à partir de 18 h 00 à la salle communale. Des ateliers de bricolage avec les résidents sont prévus. La restauration propose des rillettes chaudes, du vin chaud et du chocolat chaud. Le Père Noël sera présent pour partager un moment avec les jeunes visiteurs de la commune.

Advertisement

Les marchés de décembre dans le Nord Mayenne

La Chapelle-au-Riboul organise son marché le samedi 5 décembre de 10 h 00 à 18 h 00 à la salle des fêtes. L'entrée est gratuite. Les exposants proposent des objets en bois, des créations au crochet et des saucissons. Le Père Noël fait deux passages, à 11 h 00 et de 15 h 30 à 16 h 00. Le vendredi 11 décembre, La Bazoge accueille son tout premier marché de Noël. L'événement est organisé par l'APEB, le Baz'Amap et le CASL à partir de 18 h 00. Des créations d'enfants et une tombola sont au programme. Le Baz'Amap garantit une sélection de producteurs locaux bio.

La participation de Jublains et Mayenne

Le dimanche 13 décembre, Jublains ouvre sa salle des fêtes de 10 h 00 à 17 h 00. Des métiers de la bouche et de l'artisanat sont exposés. Le Père Noël reste sur place toute la journée pour les enfants. L'entrée est gratuite. Mayenne célèbre ses marchés sur la Cale du 4 au 6 décembre. Le vendredi, l'événement dure de 15 h à 22 h. Le samedi, il s'étend de 10 h 00 à 21 h 00. Le dimanche se termine à 19 h. Environ 40 exposants locaux présentent leur artisanat. Le Lions Club propose des trips, des crêpes, des marrons grillés et du vin chaud.

Les animations de la Saint-Nicolas à Mayenne

Un marché de Noël organisé par un magasin se tient le samedi 12 décembre de 10 h 00 à 20 h. Le lieu est le parking du magasin situé au 463 boulevard Jean-Monnet, Mayenne, face à l'Hyper U. Des idées cadeaux et des dégustations de vin chaud sont proposées. Des animations sont prévues tout au long de la journée. L'entrée reste gratuite pour tous les visiteurs. Cette journée festive complète le calendrier des activités hivernales dans le département.