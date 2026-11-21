Découvrez le guide complet des marchés de Noël dans l'Eure. De la Fabrique de la Risle à Lieurey, retrouvez toutes les dates, horaires et exposants pour les fêtes de fin d'année 2024.

La période festive s'annonce riche en découvertes artisanales et en traditions locales pour les habitants de la région de Bernay. Une trentaine de marchés de Noël ont été répertoriés dans divers communes de l'Eure, offrant un panorama complet des célébrations prévues jusqu'à la fin du mois de décembre. Cette sélection couvre des lieux emblématiques tels que Bernay, Beaumont-le-Roger, Thiberville, Mesnil-en-Ouche, Harcourt, Cormeilles, Serquigny, Lieurey, Montreuil-l'Argillé, Goupil-Othon et bien d'autres encore.

Ces événements constituent bien plus qu'une simple course aux cadeaux ; ils représentent un soutien vital pour le tissu économique local. Les associations et les collectivités organisatrices ont travaillé de manière dispersée pour publier leurs informations, nécessitant une consolidation des données pour faciliter la planification des visiteurs. L'objectif est de permettre à chacun de profiter pleinement de l'offre existante tout en découvrant la richesse de la création régionale normande.

Also read Calendrier des marchés de Noël du Pas-de-Calais novembre 2026

La Fabrique de la Risle et l'artisanat normand

La Fabrique de la Risle, située rue Albert-Parissot à Beaumont-le-Roger, se distingue comme un espace incontournable dédié à l'artisanat fait main. Du 7 novembre au 30 décembre, vingt-sept artisans-créateurs normands y dévoilent leur univers apaisant. L'événement met à l'honneur des créateurs locaux reconnus pour la qualité exceptionnelle et l'originalité de leurs pièces uniques.

Chaque jour, de 14 heures à 18 heures 30, les visiteurs peuvent découvrir des objets façonnés avec passion. Cette sélection unique sert d'inspiration idéale pour préparer les cadeaux de Noël tout en soutenant activement la création locale. L'ambiance chaleureuse de ce lieu invite à partager la magie des fêtes dans un cadre authentique.

Advertisement

Les rendez-vous du 28 et 29 novembre

Le samedi 28 novembre, de 8 heures à 18 heures, le marché de Noël " Condé s'anime " se tiendra à la salle des fêtes de Condé-sur-Risle. L'événement affiche complet, accueillant de nombreux exposants spécialisés en accessoires textiles en couture, objets en bois personnalisés sur place, et pyrogravure manuelle. On y trouvera également des bouquets en bougie, des créations en résine et en 3D, ainsi que des bijoux et des décorations de tables.

Le même jour, l'Espace-Robert-Fort de Beaumont-le-Roger accueillera des stands variés les 28 et 29 novembre, de 10 heures à 18 heures. Le Père Noël sera présent pour les enfants, et un défilé de mode par Tabata couture est spécialement prévu le samedi à 15 heures. Ces deux journées promettent une richesse d'offres pour tous les goûts.

L'Association de parents d'élèves Les P'tits Loups organisera une bourse aux vêtements, jouets et puériculture à Montreuil-l'Argillé le samedi 28 novembre, de 9 heures à 17 heures. La table de 2 mètres coûte 5 € et est fournie, tandis que le portant non fourni est à 3 €. Une buvette et une restauration sur place sont prévues, avec réservation obligatoire au 07 87 93 13 57.

Découvertes à Saint-Maclou et Sainte-Colombe-la-Commanderie

Près de Beuzeville, la municipalité de Saint-Maclou, en partenariat avec le Comité des fêtes, organisera un premier marché de Noël les samedi 28 et dimanche 29 novembre. Les exposants présenteront des peintures, des bijoux, des parfums, des produits de beauté, des bougies, des sacs, des bonnets et des chaussettes de Noël. Les visiteurs pourront profiter de la personnalisation de boules de Noël et découvrir la bière de Noël.

Advertisement

Le Père Noël apportera son soutien aux organisateurs en faisant sa présence le samedi de 10 heures à 12 heures et de 17 heures 30 à 20 heures. Le dimanche, il sera disponible de 10 heures à 12 heures. Un stand de tartiflette est également prévu pour régaler les amateurs de gastronomie.

À Sainte-Colombe-la-Commanderie, l'AASCL organise son marché de Noël les 28 et 29 novembre à la salle des fêtes. Ouvert le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 17 heures, l'événement proposera différentes idées cadeaux. Le Père Noël sera présent le dimanche de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 17 heures. Pour tout renseignement, contacter le 06 69 91 65 24.

Initiatives communautaires à Fontaine-la-Louvet et Lieurey

L'association des festivités de Fontaine-la-Louvet organisera son marché de Noël à la salle communale ce dimanche 29 novembre. Des ateliers de travaux manuels pour les enfants, un concours de dessin, du vin chaud, des crêpes et la présence du Père Noël sont annoncés pour cette journée festive.

À Lieurey, le Foyer rural organise également un marché de Noël le dimanche 29 novembre, de 10 heures à 18 heures, à la Maison des associations. Une trentaine d'exposants sont attendus, et le Père Noël devrait débarquer vers 10 heures 30 pour le plus grand plaisir des enfants. Ces initiatives locales démontrent l'engagement des communes pour maintenir la magie de Noël vivante dans toute la région de l'Eure.