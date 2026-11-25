Découvrez la liste complète des brocantes, vide-greniers et bourses aux jouets organisés dans le Pas-de-Calais les 28 et 29 novembre 2026. Horaires et adresses.

Les amateurs de bonnes affaires et de curiosités sont conviés à une vaste programmation d'événements commerciaux et de récupération dans le département du Pas-de-Calais. Les responsables des manifestations ont fixé les dates des principales opérations commerciales aux 28 et 29 novembre 2026. Cette double journée promet une diversité de lieux et de thématiques pour répondre aux attentes des collectionneurs et des familles.

Agenda des événements dans le Pas-de-Calais

L'organisation de ces rendez-vous commerciaux s'étend sur plusieurs communes du département, couvrant des créneaux horaires allant de huit heures à dix-huit heures trente. Les organisateurs ont prévu des espaces dédiés à une multitude de secteurs, allant du vintage à l'enfance, en passant par la spécialité des minéraux et des objets militaires.

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La ville de Calais accueille dès 10 heures une bourse aux vinyles au centre commercial Calais Cœur de Vie, situé 6 boulevard Jacquard. Cette rencontre pour les passionnés de musique offre une plateforme à 40 exposants spécialisés. À proximité, la salle de sports du collège Joliot-Curie, rue Joliot-Curie, recevra une bourse aux jouets de 8 heures à 17 heures, permettant à 60 exposants de présenter leurs articles.

Dans le quartier de l'Abbé-Cazin, la salle Isabelle-Aubret organisera la bourse " Vide ta chambre " de 8 heures à 16 heures. Cet événement destiné aux parents propose 30 exposants pour des vêtements et jouets enfants. Au même moment, la salle Auguste-Gallet, avenue Jean-Jaurès, accueillera une bourse aux jouets et articles de puériculture de 9 heures à 17 heures, avec 50 exposants présents.

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Programme spécifique : Puces d'Eugène et minéraux

La manifestation intitulée " Les Puces d'Eugène " se tiendra à la salle des fêtes située place de la Mairie. Les visiteurs pourront circuler entre 9 heures et 16 heures pour explorer les 86 tables mises à disposition par les marchands. Cet événement offre une variété de produits pour tous les publics, renforçant le statut du lieu comme point de repère local.

Pour les géologues et les minéralogues, la salle des fêtes au 13 rue Jean-Jaurès organisera une bourse aux minéraux de 9 heures à 18 heures 30. 25 exposants spécialisés feront le déplacement pour présenter leurs pierres et cristaux. Cette précision horaire permet aux amateurs de disposer de près de dix heures pour fouiller les étals.

La rencontre des collectionneurs à la salle des fêtes place de l'Église se concentrera sur 40 exposants. Cet événement se déroulera de 14 heures à 16 heures 30, créant un créneau précis pour les échanges entre passionnés d'objets historiques ou de collections spécifiques.

Brocantes en salle et marchés spécialisés

L'espace de la Faïencerie, 35 avenue John-Kennedy dans le quartier de Bréquerecque, proposera une brocante en salle de 9 heures à 18 heures. 20 exposants investiront ce lieu pour vendre des articles divers. Cette structure permet de protéger les marchandises des intempéries tout en offrant un confort de visite optimal.

La salle des fêtes rue des Prés accueillera une bourse aux jouets et articles de puériculture de 9 heures à 17 heures. À la salle polyvalente Léon-Dekeuwe, 9 rue de la Briqueterie, une bourse aux jouets de 8 heures à 16 heures verra la participation de 60 exposants. Le marché aux puces en salle à la salle polyvalente Victor-Lemaire, 2 rue de la Mairie, fonctionnera de 8 heures 30 à 17 heures avec 60 exposants.

Le complexe sportif route de Meurchin organisera une bourse des collectionneurs sur le thème du sport de 8 heures à 16 heures. Les participants pourront y découvrir 50 exposants et 100 tables dédiées aux souvenirs de sport. La salle Deschauwer, 4 rue de Saint-Paul, accueillera une bourse aux jouets et vide-dressing de 9 heures à 15 heures, avec 100 tables disponibles pour les vendeurs.

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Autres événements et mentions de contenu distinct

La salle des sports André-Pantigny, rue André-Pantigny, organisera une bourse aux jouets et vêtements de 9 heures à 17 heures pour 60 exposants. La salle Aimable-Cuvelier, 120 rue Raymond-Spas dans la cité 8, accueillera une bourse multicollections de 8 heures à 16 heures pour 20 exposants. Les Puces d'Eugène à la salle des fêtes place de la Mairie seront également présentes de 9 heures à 16 heures avec 86 tables.

Une autre session de bourse aux minéraux aura lieu à la salle des fêtes au 13 rue Jean-Jaurès de 9 heures à 18 heures 30 pour 25 exposants. La salle polyvalente Gustave-Berthe, place du Champ-de-Foire, organisera une bourse aux objets militaires historiques de 8 heures à 14 heures. L'entrée est fixée à 2 €, et 30 exposants seront présents.

À la salle des fêtes place de la Mairie, une bourse aux jouets et vêtements pour enfants se tiendra de 9 heures à 15 heures. À Marquion, une bourse aux jouets de 8 heures à 16 heures aura lieu à la salle polyvalente Léon-Dekeuwe, 9 rue de la Briqueterie, avec 60 exposants. Le marché aux puces en salle à la salle polyvalente Victor-Lemaire, 2 rue de la Mairie, accueillera 60 exposants de 8 heures 30 à 17 heures.

À Quiéry-la-Motte, une brocante spéciale enfants se déroulera de 8 heures 30 à 17 heures 30 à la salle des sports, 1 rue de la Mairie, pour 40 exposants. Une brocante en salle et marché de Noël se tiendra de 8 heures à 17 heures à la salle des sports, 110 rue du Stade, avec 60 exposants. Une brocante en salle de 9 heures à 18 heures aura lieu à l'espace de la Faïencerie, 35 avenue John-Kennedy, dans le quartier de Bréquerecque, avec 20 exposants.

La salle des sports André-Condette, 14 rue de la Colonne, accueillera une brocante en salle de 9 heures à 17 heures avec 78 tables. Par ailleurs, des informations concernant une visite de campagne de Teddy Riner comparée à Tintin au Congo, une plainte déposée par le judoka contre Emmanuelle Mignon, une prise exceptionnelle de la douane sur l'autoroute A9 en Lorraine, et une maternité suspendant les accouchements à Marquion sont mentionnées dans les notes annexes.