Découvrez le Calendrier de l'Avent Typology à 184,90 euros. Une offre exclusive de 24 produits cosmétiques et soins naturels, fabriqués en France, d'une valeur réelle de 402,40 euros.

Typology propose un calendrier de l'Avent à 184,90 euros contre une valeur réelle de 402,40 euros. Cette offre exceptionnelle se détaille en 24 produits sélectionnés pour la gamme. La marque invite les consommateurs à découvrir sa collection dès le 1er décembre. L'achat immédiat permet d'économiser plus de 200 euros sur l'ensemble des articles inclus.

Une fabrication française et une recherche parisienne

Ce calendrier de l'avent 2026 est entièrement conçu et fabriqué en France. L'équipe de recherche et développement de Typology est basée à Paris. Les sites de production sont répartis en Normandie, en Provence et en Picardie. Cette structure permet à la marque de contrôler rigoureusement la qualité de ses formulations. Typology s'est imposée comme un acteur majeur dans le secteur de la cosmétique moderne. La priorité reste l'utilisation d'ingrédients naturels essentiels pour la peau et les cheveux.

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24 produits dont 10 nouveautés pour 2026

Le coffret minimaliste se compose de petites boîtes blanches numérotées. Il contient une variété de soins tels que des sérums et des crèmes de jour. Les utilisateurs trouvent également des crèmes anti-âge dans le calendrier. Un concentré éclaircissant riche en vitamine C complète l'offre de visage. Les soins capillaires sont représentés par un sérum spécifique pour les cheveux. Un gel exfoliant est inclus pour un nettoyage en douceur de la peau. L'ensemble offre également une huile à lèvres et un mascara pour les yeux. Dix de ces articles sont des nouveautés exclusives pour l'année 2026. Typology met à disposition des fiches produits complètes pour plus de transparence.

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Engagement végan et ingrédients naturels

Tous les produits du calendrier Typology sont certifiés végans. L'ensemble de la gamme contient au minimum 80 % d'ingrédients d'origine naturelle. Certains ingrédients proviennent spécifiquement de l'agriculture biologique. Cette composition permet d'intégrer ces produits dans une routine du matin. Ils s'adaptent également parfaitement à une routine de journée. Une utilisation en fin de soirée est également recommandée par la marque. La marque BFMTV Shopping a réalisé ce contenu avec indépendance. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer. BFMTV peut percevoir une rémunération en cas d'achat via les liens.