Profitez du Black Friday chez Cdiscount pour acquérir le calendrier de l'Avent Squishy Dumpling à 32,99 euros au lieu de 75,92 euros. Découvrez les détails de cette offre exclusive.

La marque Squishy Dumpling propose actuellement une réduction majeure sur son calendrier de l'Avent dans le cadre du Black Friday chez Cdiscount. Cet article promotionnel détaille les conditions d'achat, le prix barré et les contenus spécifiques inclus dans ce calendrier de l'Avent Squishy Dumpling.

Prix Barré et Réduction chez Cdiscount

Ce calendrier de l'Avent Squishy Dumpling est proposé à un tarif de 32,99 euros. Le prix initial de vente est fixé à 75,92 euros, ce qui représente une économie significative pour les consommateurs.

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Cette offre est disponible sur la plateforme Cdiscount pendant la période du Black Friday. La promotion est limitée dans le temps et soumise aux stocks disponibles. Les conditions générales de vente s'appliquent sur le site officiel.

Contenu du Calendrier de l'Avent Squishy Dumpling

Le produit contient vingt-quatre cases distinctes. Chaque case renferme un mini-jouet à collectionner spécifique.

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Les jouets inclus varient en forme et en couleur. On peut y trouver des représentations de fromages, de bao avec un visage mignon, de petits ours, de fraises ou encore de méduses.

Chaque jour du mois de décembre permet de découvrir une nouvelle surprise pour l'enfant. Les objets sont conçus avec une matière spécifique et un look ultra coloré.

Détails de la Livraison et Service Client

La livraison gratuite à domicile est offerte pour l'achat de ce calendrier de l'Avent Squishy Dumpling.

Les clients peuvent également tester gratuitement Cdiscount à volonté pour bénéficier d'une livraison express. Cette option supplémentaire est disponible sur le site web.

Le premier décembre approche rapidement pour le lancement du décompte. Il est recommandé d'acheter le produit avant cette date pour profiter de la livraison standard.

Contexte de la Marque Squishy Dumpling

Squishy Dumpling est une marque spécialisée dans les squishies. Ces objets combinent les fonctions de balles anti-stress, de fidget toys de bureau et de jouets à collectionner.

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Les squishies sont reconnus pour leur matière particulière et leur apparence mignonne. Ils sont très populaires auprès des plus jeunes et fréquents dans les cours de récréation.

Les offres Black Friday de Cdiscount incluent également d'autres produits. Par exemple, l'iPhone 15 reconditionné est à 389,84 euros, l'Airfryer Ninja Foodi à 99 euros et l'aspirateur Tineco Floor One S5 à 169,99 euros.

Achats Similaires lors du Black Friday

Cdiscount propose une table de la marque CONTINENTAL EDISON à 199,99 euros. La tablette Android est proposée à 75,99 euros.

Les AirPods 5 sont disponibles à 129 euros pendant la période promotionnelle. Le prix initial de ces accessoires varie généralement autour de 149 euros.

Cette sélection d'offres vise à attirer les familles et les collectionneurs de jouets. La plateforme met en avant des réductions sur des produits phares comme le lave-linge hublot à 199,99 euros.