Profitez du calendrier de l'Avent LEGO Harry Potter à 39,99€ chez Cdiscount. Un set de 335 pièces inspiré de la Coupe de Feu, idéal pour Noël 2026.

Le site de e-commerce Cdiscount propose actuellement une offre séduisante sur le calendrier de l'Avent LEGO Harry Potter. Ce produit spécifique est commercialisé au prix de 39,99 euros, une somme jugée très intéressante par le cybermarchand pour permettre aux parents de gâter leurs enfants sans engendrer de frais excessifs. L'accès à cette offre permet de sécuriser le jeu avant le début officiel du décompte comptable, fixé pour le mardi 1er décembre 2026.

Caractéristiques du Set LEGO Harry Potter

Ce calendrier de l'Avent LEGO Harry Potter est conçu pour être accessible aux enfants âgés de sept ans et plus. La construction complète du jeu nécessite l'assemblage d'un total de 335 pièces distinctes. Ces éléments sont répartis dans vingt-quatre petites cases secrètes qui dissimment chacune une surprise. À l'intérieur de ces compartiments, les utilisateurs trouveront des personnages emblématiques et des accessoires indispensables pour recréer les scènes du bal de Noël présent dans le quatrième opus de la saga cinématographique.

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Le décor du bal est directement inspiré du film Harry Potter et la Coupe de feu, qui marque le déroulement du Tournoi des Trois Sorciers. Le calendrier lui-même sert d'élément central pour mettre en scène les décorations et les personnages, reproduisant fidèlement l'ambiance magique observée à l'écran. Cette structure permet non seulement de jouer avec les figurines mais aussi d'utiliser le support du calendrier pour exposer les éléments du décor de manière permanente.

Programme de Fidélité Cdiscount à Volonté

Avant de finaliser l'acquisition de ce jeu de construction, il est recommandé de rejoindre le programme de fidélité Cdiscount à Volonté. L'adhésion à ce service de premium est facturée vingt-neuf euros par an, mais le cybermarchand propose un essai gratuit pour permettre aux nouveaux utilisateurs de tester l'intégralité des services offerts. Cet abonnement offre des avantages concrets pour les achats en ligne.

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Les membres bénéficient notamment de la livraison express offerte sur l'ensemble des produits éligibles à cette promotion. Ce service garantit une réception rapide des commandes, essentielle pour recevoir le calendrier à temps pour le début du mois de décembre. En plus de la livraison, les adhérents ont accès à un service client dédié pour résoudre d'éventuels problèmes et reçoivent des offres exclusives réservées aux seuls membres du programme de fidélité.

Autres Calendriers de l'Avent Disponibles

Outre la version Harry Potter, Cdiscount met également en avant le calendrier de l'Avent LEGO Marvel. Ce set contient 317 pièces et est adapté aux enfants dès l'âge de six ans. Il comprend vingt-quatre surprises dont six figurines de super-héros célèbres telles que Spider-Man et Iron-Man, ainsi que des méchants emblématiques. La boîte du calendrier se transforme en un plateau de jeu avec des buildings pour des scènes d'action.

Un autre modèle phare est le calendrier de l'Avent LEGO Disney Princess. Il propose quatre mini-figurines de princesses dont Ariel, Cendrillon, Mulan et Vaiana, accompagnées de leurs acolytes comme Sébastien le crabe. Ce set de 290 pièces est conçu pour les enfants dès cinq ans et offre un paysage avec un château Disney en fond. Les deux calendriers Marvel et Disney sont éligibles au code promo AVENT26.

Contexte et Autres Offres Cdiscount

La période de Noël revêt une importance capitale dans les récits de Harry Potter, et les décors associés sont toujours présentés comme somptueux. Apporter cet univers à la maison permet de capturer cette atmosphère magique. Le calendrier Harry Potter est disponible sous la barre des quarante euros, contrairement aux autres promotions listées. Parmi les autres produits phares figurent le LEGO Speed Champions Ferrari SF-24 à 18,99 euros et le Pokémon Pokébox Team Rocket à 54,99 euros.