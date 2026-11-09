Calendrier de l'Avent Legami Dream Peaks : 119,98 euros pour 23 surprises

La marque italienne Legami lance son calendrier de l'Avent Dream Peaks à 119,98 euros sur Amazon. Cet objet ludique pour enfants contient 23 surprises et se transforme en village enneigé.

La marque italienne Legami, spécialisée dans la papeterie originale et colorée fondée en 2003, propose son nouveau calendrier de l'Avent Dream Peaks. Ce produit, conçu pour les enfants dès l'âge de 3 ans, est disponible au prix de 119,98 euros sur la plateforme Amazon. Il permet de patienter jusqu'au réveillon de la veille de Noël avec des surprises quotidiennes.

Une expérience ludique à 119,98 euros

Le calendrier de l'Avent Dream Peaks de Legami offre une expérience unique mêlant collection et décoration. Il contient 23 surprises à découvrir chaque jour, incluant des stylos ou des personnages amusants. L'ensemble permet de créer un joli petit village enneigé grâce à des maisons à assembler. Les parents peuvent ainsi exposer cette décoration festive chez eux tout en gâtant leurs enfants.

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Une marque italienne pionnière en papeterie

Legami est une enseigne italienne établie depuis 2003, reconnue pour ses produits originaux et colorés. Elle propose également de petits accessoires adorables pour le bureau et la maison. Le calendrier Dream Peaks s'inscrit dans cette lignée en offrant un objet interactif. La marque mise sur la créativité pour occuper les enfants et créer des souvenirs de Noël mémorables.

Disponibilité limitée sur Amazon

Le calendrier de l'Avent Legami Dream Peaks est en vente sur Amazon avec des stocks très limités. Les exemplaires disponibles risquent de partir très rapidement compte tenu de la demande. Il est recommandé de commander le vôtre avant qu'il ne soit en rupture de stock. Cette contrainte de disponibilité accentue l'urgence pour les acheteurs potentiels souhaitant offrir ce produit.

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Un personnage mystère à découvrir

Pour maintenir l'excitation jusqu'au dernier jour, un personnage mystère est caché dans le calendrier. Saurez-vous deviner son identité avant de le trouver physiquement ? La réponse est attendue fin décembre, ajoutant une couche de suspense à l'expérience. Ce détail encourage les enfants à rester en haleine tout au long du mois de décembre.

Offres alternatives et promotions associées

Amazon propose également d'autres bonnes plans comme le LEGO Botanicals L'orchidée à 36,99 euros. Le Samsung Galaxy S26 Ultra est disponible à 1672 euros au lieu de 1769 euros. Le robot aspirateur Dreame L10s Ultra Gen 2 est vendu 329 euros au lieu de 499 euros. Ces promotions s'ajoutent à l'offre du calendrier Legami pour varier les cadeaux de Noël.