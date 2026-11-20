Découvrez le calendrier de l'Avent Dumpling Squishy Lumiryn à 15,46 euros sur Cdiscount. 24 figurines moelleuses pour les enfants, contre 29,99 euros habituellement.

À l'approche de Noël, les attentes sont grandes pour la traditionnelle ouverture du calendrier de l'Avent. Cette année, Cdiscount propose une alternative aux bonbons sucrés avec le coffret Dumpling Squishy Lumiryn. Ce produit festif est actuellement disponible à un prix attractif pour les parents souhaitant offrir une expérience ludique aux enfants.

Découverte des 24 Surprises Festives

Le coffret contient vingt-quatre surprises à découvrir jour après jour jusqu'à la veille de Noël. À la place des habituels chocolats, les enfants retrouvent de petits personnages moelleux aux couleurs variées. Ces figurines possèdent des expressions adorables et sont équipées d'accessoires de Noël thématiques. Certains modèles portent un bonnet, d'autres une écharpe ou encore des bois de renne.

Also read Calendrier de l'Avent Typology : 184 euros pour une valeur de 402 euros

Cette conception permet de constituer progressivement une collection amusante jusqu'au réveillon. Le succès des squishies repose sur leur texture souple et leur aspect ludique. Ces petits jouets se pressent et se manipulent facilement avant de reprendre leur forme initiale. Chaque matin, un nouveau personnage est ainsi révélé pour enrichir la collection.

Stratégie Prix et Promotion sur Cdiscount

Sur la marketplace Cdiscount, le calendrier de l'Avent Dumpling Squishy est proposé à 15,46 euros. Ce tarif représente une réduction significative par rapport au prix habituel de 29,99 euros. Cette offre s'inscrit dans le cadre plus large des promotions Black Friday de la plateforme.

Advertisement

Cdiscount met en avant plusieurs meilleures offres lors de cette période de soldes. Parmi les produits phares figure l'iPhone 15 reconditionné à 389 euros 84 au lieu de 409 euros 99. L'Airfryer Ninja Foodi est également proposée à 99 euros au lieu de 169 euros 99. Les clients peuvent aussi trouver l'Aspirateur Lavant Tineco Floor One S5 à 169 euros 99 au lieu de 199 euros 99.

D'autres articles grand public sont inclus dans cette campagne promotionnelle. La tablette Android est vendue 75 euros 99 au lieu de 89 euros 99. Le lave-linge hublot CONTINENTAL EDISON de 8 kg Classe A est disponible à 199 euros 99 au lieu de 249 euros 99. La machine à expresso KRUPS avec broyeur intégré atteint 279 euros 99 au lieu de 399 euros 99. Enfin, les AirPods 5 sont proposés à 129 euros au lieu de 149 euros.

Satisfaction Client et Logistique de Vente

Le calendrier de l'Avent Dumpling Squishy Lumiryn bénéficie d'une excellente réputation auprès des acheteurs. Le produit obtient actuellement une note de 5 sur 5 sur Cdiscount. Une acheteuse a confirmé que le produit correspond bien aux photos présentées sur la fiche article.

Le coffret est vendu et expédié directement par le marchand NEVORIA sur la marketplace Cdiscount. Cette logistique assure une gestion centralisée de la livraison. Les offres sont à durée limitée et soumises aux stocks disponibles. Les clients sont invités à consulter les conditions générales sur le site Cdiscount pour plus de détails.

Advertisement

Ce calendrier constitue une idée de cadeau intéressante pour les enfants qui apprécient les petits objets à collectionner. Avec ses 24 surprises, son univers coloré et son petit prix, il permet de renouveler la tradition de l'Avent sans choisir des chocolats. Les figurines servent à inventer des histoires ou simplement à s'amuser.