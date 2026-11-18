Découvrez toutes les brocantes, vide-greniers et bourses aux jouets organisées dans le Nord les 21 et 22 novembre 2026. Horaires, adresses exactes et nombre d'exposants pour votre week-end.

Le département du Nord accueille un dense réseau d'événements de ressourcement et de démine de stockage pour les 21 et 22 novembre 2026. Des dizaines de communes organisent des brocantes, des vide-greniers et des bourses aux jouets spécifiques pour ce week-end automnal, offrant aux résidents et aux amateurs de bonnes affaires une multitude de rendez-vous à ne pas manquer. Ces marchés aux puces couvrent une large gamme de catégories, allant des vêtements et du puériculture aux maquettes et aux pièces de moto.

Offre Commerciale et Horaires des Marchés

La programmation commerciale de ce week-end du 21 et 22 novembre 2026 se distingue par sa diversité et ses horaires étendus pour maximiser la fréquentation. Les exposants disposent de créneaux variant de 7 heures à 18 heures selon les lieux, permettant aux visiteurs de profiter pleinement de l'offre. Par exemple, à Marcq-en-Barœul, la bourse au Palais des Arts et des Loisirs accueille 100 exposants de 9 h 30 à 15 h 30, tandis qu'à Wattrelos, la salle Salvador-Allende propose 90 tables pour les vendeurs de puériculture et de vêtements de 8 h à 18 h.

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Les bourses aux jouets constituent une part majeure de cette offre saisonnière, coïncidant souvent avec l'approche des fêtes de fin d'année. Plusieurs événements incluent spécifiquement des décorations de Noël, des livres et des déguisements, fonctionnant souvent sous forme de dépôt-vente. À Croix, le centre social des Cinq-Bonniers organise une telle bourse de 9 h à 17 h 30. De même, à Roubaix, la salle des fêtes Renaud accueille 45 exposants pour une bourse aux jouets de 11 h à 17 h, tandis qu'à Wattignies, la salle Vox 2000 propose 50 exposants pour des jouets et des livres de 10 h à 15 h 30.

L'offre se diversifie également avec des niches thématiques attrayantes pour les passionnés de collections. À Lens, le palais des Grottes abrite une bourse aux pièces de moto de 9 h à 17 h avec 80 exposants, moyennant une entrée de 2 €. À Lille, la salle des fêtes Alfred-Colin propose une bourse et une exposition de maquettes et de modélisme, comptant 70 exposants et une entrée également fixée à 2 €, gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Ces événements spécialisés attirent un public averti recherchant des pièces rares ou des modèles réduits de qualité.

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Engagement Associatif et Solidarité Locales

Ces manifestations commerciales s'inscrivent souvent dans un cadre solidaire ou caritatif, renforçant leur ancrage dans le tissu associatif local. Une brocante du Téléthon est prévue à la salle polyvalente de 8 h à 18 h, avec 50 exposants situés au 30 rue de Quartes. Cette initiative permet aux participants de faire des achats tout en soutenant des causes médicales et sociales importantes pour la communauté.

Le Secours populaire participe également à cette dynamique via une braderie spéciale Noël au local situé 307 rue Jean-Jaurès, ouverte de 10 h à 16 h. Cet événement permet de constituer des listes de cadeaux tout en contribuant à l'action sociale de l'organisation. De plus, à Croisilles, une bourse multicollections est organisée à la salle des fêtes Henri-Desbonnet, reliant 30 exposants dans un cadre convivial de 9 h à 17 h, favorisant les échanges locaux et le développement durable par la réutilisation.

Logistique et Accès aux Événements

La logistique de ces événements repose sur des équipements municipaux et des salles polyvalentes réparties dans tout le département. Les adresses précises permettent une planification efficace pour les exposants qui doivent réserver leur table ou emplacement. Par exemple, à Annœullin, la grande braderie-brocante occupe une zone étendue incluant la place Aristide-Briand, l'avenue de la Victoire, la rue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny et la rue du Général-de-Gaulle, rassemblant entre 200 et 300 exposants de 8 h à 18 h.

Pour les exposants souhaitant investir moins en surface, des options de vide-ta-chambre sont disponibles. À Marcq-en-Barœul, le réfectoire de l'école des Obeaux accueille 49 exposants de 8 h à 13 h. À Ronchin, la salle des fêtes située rue Charles-Bayen propose 40 tables et 20 emplacements au sol pour un vide-greniers en salle et un vide-ta-chambre de 8 h à 16 h. Ces formats flexibles permettent une participation massive et accessible à un large public de vendeurs occasionnels.

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Impact pour les Collectivités et Visiteurs

Ce week-end du 21 et 22 novembre 2026 représente une activité économique significative pour les communes du Nord, dynamisant le commerce de proximité et le circuit court. Les collectivités locales mobilisent leurs infrastructures pour assurer la réussite de ces rendez-vous, qui favorisent également le lien social entre les habitants. Les visiteurs bénéficient d'une large gamme de produits, des vêtements d'adulte et d'enfant aux articles de puériculture, en passant par les collections vintage et les jouets anciens.

La gestion des flux et la clarté des informations horaires sont essentielles pour une expérience optimale. Les organisateurs, tels que la mairie de Lille pour l'hôtel de Jean-Jaurès ou la municipalité de Wattignies pour la salle Vox 2000, veillent à fournir des créneaux précis. Que ce soit pour la vente de chaussures et de vêtements à la salle des fêtes de Croix ou pour les livres et les jouets à l'école René-Clair, la précision des horaires, comme 9 h à 12 h 30, facilite l'organisation des visites et la rencontre entre acheteurs et vendeurs.