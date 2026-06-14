Calendrier complet de la Coupe du monde de football 2026 : tous les matchs et chaines de diffusion

Découvrez le calendrier complet de la Coupe du monde de football 2026, y compris les chaines de diffusion et les horaires des matchs. Ne manquez rien de l'événement sportif le plus attendu de l'année.

La Coupe du monde de football 2026 approche à grands pas et les fans sont impatients de connaître les détails de la diffusion des matchs.

Voici le calendrier complet des matchs de la Coupe du monde 2026, y compris ceux diffusés gratuitement en clair sur M6. Le premier match aura lieu le 21 novembre 2026 entre l'Australie et la Turquie. Les fans pourront regarder ce match sur M6 à partir de 20h. Le 22 novembre, le Brésil affrontera le Maroc.

Ce match sera diffusé sur M6 à partir de 18h. Le même jour, le Qatar rencontrera la Suisse à 14h. Ce match sera diffusé sur beIN Sports. Le 23 novembre, Haïti affrontera l'Écosse à 14h.

Ce match sera diffusé sur beIN Sports. Le 24 novembre, les États-Unis rencontreront le Paraguay à 18h. Ce match sera diffusé sur M6. Le même jour, le Canada affrontera la Bosnie-Herzégovine à 22h.

Ce match sera diffusé sur beIN Sports. Le 25 novembre, le Mexique affrontera l'Afrique du Sud à 18h. Ce match sera diffusé sur M6. Le même jour, la Corée du Sud affrontera la Tchéquie à 22h.

Ce match sera diffusé sur beIN Sports. En plus de ces matchs, il y aura d'autres matchs intéressants à suivre tout au long de la compétition. Nous vous tiendrons informé de tous les détails de diffusion à mesure que nous nous rapprocherons de la compétition





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