Calendrier complet de la Coupe du monde 2026 : programme, groupes et règles nouvelle édition

Le calendrier détaillé de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, Canada et Mexique est disponible. Découvrez les horaires des matchs, les groupes, les nouvelles règles d'arbitrage et les dernières informations sur l'équipe de France avant le Mondial.

La Coupe du monde de football 2026 se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada, du 11 juin au 19 juillet 2026. Cette édition, la première à être organisée par trois pays, marque une étape importante dans l'histoire de la compétition.

Le calendrier complet des matchs, des phases de groupes à la finale, a été dévoilé. Les rencontres de la phase de groupes sont réparties dans différents groupe, du A au L, avec des matchs programmés à des heures variées, souvent tardives pour le public européen, sur les chaînes beIN Sports et M6 ou W9. Les horaires sont indiqués en heure de Paris.

Parmi les matchs notables, on retrouve des affiches comme Mexique - Afrique duSud, France - Irak, ou encore Espagne - Cap-Vert. Les phases à élimination directe, à partir des huitièmes de finale, débuteront le 29 juin 2026 et se succéderont jusqu'à la finale prévue le 19 juillet à 21 heures. Concernant les règles, l'IFAB a annoncé des modifications pour cette Coupe du monde, touchant notamment la gestion du temps, les corners et l'intervention du VAR.

Par ailleurs, le calendrier international chargé soulève des questions sur la santé des joueurs. Du côté de l'équipe de France, Didier Deschamps a convoqué une liste de vingt-six joueurs, dont dix-huit étaient déjà arrivés à Clairefontaine. Il s'agit de sa dernière compétition en tant que sélectionneur. Les Bleus, en pleine préparation, ont également suivi la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

L'événement mondial promet d'être suivi massivement, avec une couverture médiatique étendue et la diffusion de nombreux matchs sur les chaînes françaises





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