Découvrez les dates et horaires des marchés de Noël à Chépy, Bourseville et Franleu. Programme détaillé avec animations, Père Noël et exposants pour tout le mois de décembre.

Le lancement officiel des marchés de Noël dans le secteur intervient ce week-end avec trois rendez-vous majeurs inscrits au calendrier des festivités locales. Les municipalités de Chépy, Bourseville et Franleu ouvrent officiellement la saison, marquant le début d'une série dense d'événements prévus jusqu'à la veille de Noël. Ces initiatives culturelles et commerciales constituent un pilier essentiel de la dynamique associative et touristique de la région durant la période hivernale.

Découverte des animations à Chépy, Bourseville et Franleu

La municipalité de Bourseville inaugure ses festivités au centre socioculturel pour deux journées consacrées aux célébrations, spécifiquement les 28 et 29 novembre. L'événement se déroulera chaque jour de 10 heures à 19 heures, offrant aux visiteurs un cadre convivial complet. Les organisateurs ont prévu la présence du Père Noël, une tombola pour les familles ainsi que des promenades en poney pour distraire les plus jeunes. Une restauration complète et une buvette seront disponibles directement sur les lieux pour satisfaire les appétits locaux.

Also read Agenda des marchés de Noël dans le Centre Morbihan : Dates et lieux

À Chépy, la salle des sports sera le théâtre principal d'une collaboration entre la municipalité, l'association des fêtes et diverses associations locales. Une trentaine d'exposants sont attendus pour proposer leurs créations artisanales et produits du terroir. Le programme familial inclura des séances photos avec le Père Noël, des attelages en calèche, des jeux gonflables et des ateliers créatifs pour les enfants. Parallèlement, l'amicale des sapeurs-pompiers de Chépy lancera sa traditionnelle corrida de Noël le dimanche à partir de 11 heures.

Cette compétition sportive de l'amicale des sapeurs-pompiers de Chépy propose deux distances distinctes pour les participants, à savoir 5 km et 10 km, permettant à chaque athlète de s'adapter à sa condition physique. Ce sport local s'ajoute aux festivités générales pour dynamiser l'offre de la journée dominicale. Le comité des fêtes de Franleu organise également son propre marché de Noël le samedi 28 novembre, mettant à l'honneur les gourmandises locales. Le public pourra y découvrir un large choix de produits artisanaux et de produits de bouche, tandis que le père Noël effectuera plusieurs apparitions dans la journée.

Advertisement

Programme détaillé et événements annexes dans les communes voisines

Le marché de Noël des Parents d'élèves du RPC d'Huppy investira la salle des fêtes de Doudelainville pour cette saison. De nombreux exposants y seront présents, assurant une diversité de produits pour les acheteurs. Le Père Noël et son lutin feront également partie des attractions majeures de cet événement organisé par la communauté éducative. La vente de sapins de Noël et de jacinthes sera proposée aux visiteurs, accompagnée de mets réconfortants tels que la tartiflette et du vin chaud pour réchauffer les journées d'hiver.

La Place Georges-Durand accueillera un week-end haut en couleur avec une ouverture précoce dès 17 heures le vendredi. L'inauguration officielle se tiendra à 19 heures, précédant un feu d'artifice spectaculaire tiré depuis le Manoir de Fontaine à 21 heures 30. Les animations prévues incluent des défilés de majorettes, des chorales locales, des promenades en calèche et un concours de dessins pour stimuler la créativité des enfants. Un manège et une luge seront à la disposition des petits, tandis que le Père Noël recueillera les souhaits de cadeaux.

Depuis 2022, l'association animation Oust-Marest organise son marché de Noël sur le parking situé derrière l'école et la mairie. Cette année, l'événement se déroulera sur trois jours complets, du 4 au 6 décembre. Le programme est riche et varié, incluant un concours de dessins, une soirée dansante et des animations en extérieur. Les organisateurs prévoient une soirée blind test suivie d'une soirée karaoké pour animer les nuits hivernales. Le Père Noël fera plusieurs apparitions le samedi et le dimanche, accompagné par un petit train, une patinoire et d'autres animations surprises.

Calendrier des prochains marchés et perspectives de décembre

Les dates du 5 et 6 décembre marqueront l'arrivée des marchés de Noël à Béthencourt-sur-Mer et à Bouillancourt-en-Séry. À Béthencourt-sur-Mer, artisans, producteurs locaux et associations caritatives seront mis à l'honneur. Le programme inclura une aubade du Diabolik Show le dimanche à 15 heures 30, des séances photos avec Stitch et Chase, et des promenades en calèche. À Bouillancourt-en-Séry, l'association Un Espoir pour Shayinesse organisera son marché à la salle des fêtes, avec une exposition de voitures, une tombola et une prestation de majorettes.

Advertisement

Le Club de l'Amitié de Cerisy-Buleux organisera son marché de Noël le dimanche 6 décembre de 10 heures à 18 heures à la salle des fêtes. Une buvette et une petite restauration seront disponibles sur place pour accompagner les achats. Dans la cité valéricaine, la magie de Noël investira les lieux pendant cinq jours entiers, mobilisant la Place des Pilotes, le quai Perrée, la rue de la Ferté et l'Entrepôt des Sels. Le marché s'ouvrira le mardi soir avec une grande soirée de lancement, bien que le programme détaillé reste à confirmer par la municipalité.

La place Jean-Jaurès se transformera en village de Noël pour un week-end intense, offrant gratuitement aux enfants une patinoire, du maquillage, un labyrinthe de sapins et un mur photo. Les adultes pourront acheter des cadeaux auprès des exposants tandis que les festivités seront lancées par une parade d'ouverture avec la troupe Pampana dès 17 heures 30. Un spectacle laser et un show pyrotechnique suivront à 18 heures. Samedi, la musique sera au programme avec Chabada et le Brass Band de la côte Picarde, avant la visite du Père Noël. Le dimanche se conclura avec un concert d'Aurélien Musique et une rencontre avec les mascottes.

Le marché de Noël installera également ses stands sur la Place du Maréchal-Leclerc, attirant de nombreux visiteurs locaux. Dans la cité balnéaire, les festivités se dérouleront au Casino, poursuivant la tradition d'accueil chaleureux de la commune. Ces multiples événements démontrent l'engagement des collectivités et des associations locales pour offrir un calendrier riche et varié. Les résidents et les touristes disposent ainsi d'une multitude d'options pour célébrer les fêtes de fin d'année dans une ambiance conviviale et festive.