Calcium : son rôle dans le métabolisme et son apport

Le calcium est un nutriment essentiel qui joue un rôle crucial dans la santé osseuse, mais il a également un rôle dans le métabolisme. Découvrez comment ajuster vos apports pour profiter pleinement de ses bienfaits sans tomber dans l'excès.

Le calcium est souvent reconnu pour son rôle dans la santé osseuse, mais il joue également un rôle crucial dans le métabolisme . Découvrez comment ajuster vos apports pour bénéficier pleinement de ses bienfaits.

Le calcium, un nutriment essentiel mais pas miraculeux Dans le vaste univers de la nutrition, le calcium est souvent associé à la santé des os, mais son rôle va bien au-delà. Selon Dr Jean-Michel Cohen, dans une vidéo publiée le 13 mai 2026, ce nutriment joue également un rôle clé dans le processus de lipolyse, c'est-à-dire la capacité du corps à décomposer les graisses.

Parce que le calcium, s'il n'y a pas de calcium dans une alimentation, on n'est pas capable de casser les graisses, explique le docteur. Ce détail crucial souligne l'importance de ce minéral dans notre métabolisme, bien au-delà de son rôle classique. Adaptation des apports en calcium : une nécessité pour l'équilibre corporel Alors, comment ajuster les apports en calcium pour profiter pleinement de ses bienfaits sans tomber dans l'excès?

La vidéo de Dr Jean-Michel Cohen suggère que la densité calorique des aliments, ainsi que l'harmonie alimentaire, jouent un rôle fondamental pour atteindre la satiété et garantir un apport adéquat. Il est crucial de combiner judicieusement les aliments pour obtenir un repas équilibré et nutritif, permettant ainsi d'assurer non seulement une dose suffisante de calcium mais aussi de maintenir l'équilibre général de l'alimentation.

À voir aussi Article Magnésium : Rôles, besoins et sources alimentaires Article Manque de fer : causes, symptômes, traitement Des attentes réalistes par rapport aux bénéfices du calcium Bien que le calcium soit indispensable, il est important de comprendre qu'il n'est pas une solution miracle pour la perte de poids ou la santé globale. Il est un élément parmi d'autres qui contribue à un métabolisme sain.

Respecter les recommandations quotidiennes, qui varient selon l'âge et le sexe, et opter pour des sources variées de calcium (produits laitiers, légumes à feuilles vertes, ou suppléments si nécessaire) peut aider à maintenir l'équilibre nécessaire. En conclusion, une approche équilibrée et une compréhension des rôles divers du calcium peuvent transformer l'apport de ce nutriment en un allié de votre bien-être.

Il n'est pas le seul facteur déterminant la perte de poids ou la santé, mais en ajustant les apports de manière éclairée, on peut profiter de ses nombreux bienfaits sans tomber dans l'excès. Diapo : Quels sont les 10 fromages les plus riches en calcium ?

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