Cahors et la Marine nationale : héritage de la Seconde Guerre mondiale

Cahors célèbre les 400 ans de la Marine nationale en rappelant son histoire liée à l'école des mousses réfugiée durant la guerre et à l'engagement des jeunes dans la Résistance locale.

La ville de Cahors se préparera à célébrer les 400 ans de la Marine nationale le 12 décembre prochain, marquant ainsi un anniversaire historique particulier pour la cité du Lot. Bien que située à près de 200 kilomètres des côtes méditerranéennes et atlantiques, cette localité entretient un lien étroit avec les forces armées maritimes françaises. Cette connexion remonte directement à la période de la Seconde Guerre mondiale, lorsque l' école des mousses et des pupilles de la Marine a établi son siège dans la région pour échapper à la progression des troupes allemandes.

Contexte historique et transfert à la caserne Bessières

Le transfert de l'école des pupilles et mousses de la Marine nationale dans le Lot s'inscrit dans un contexte de guerre mondial intense. Le 11 novembre 1942, en réaction au débarquement allié en Afrique du Nord, l'Allemagne nazie a envahi la zone Sud de la France, menaçant directement la flotte française stationnée dans le port de Toulon dans le Var. Face à cette avancée de l'armée allemande, la flotte française s'est sabordée le 27 novembre 1942 pour empêcher son utilisation par l'ennemi.

Also read Deux spectacles inédits de cirque ce week-end à Cahors

C'est dans ce contexte de conflit que l'école des pupilles et mousses de la Marine nationale a été transférée à la caserne Bessières de Cahors, accueillant six cent treize rationnaires. Roger Collomb, un ancien mousse, se souvenait parfaitement de son arrivée à la caserne Bessières après ce déplacement urgent. Pendant huit jours, par une température négative comprise entre -5 et -10 degrés Celsius, il a fallu laver et briquer le plancher en bois des dortoirs, des réfectoires et des interminables couloirs.

Les conditions de vie étaient extrêmement difficiles, car il n'y avait pas de vitres aux fenêtres et les jeunes marins devaient aller remplir des seaux d'eau dans un abreuvoir situé dans la cour de la caserne. La surface de l'eau était gelée, obligeant les jeunes à casser la glace pour accéder à l'eau potable. Ces conditions rigoureuses ont marqué les esprits de tous ceux qui ont vécu cette période difficile loin de la mer.

Advertisement

Choix stratégique et tension avec la Résistance

Pour le Musée mémoriel du Lot, dirigé par Enzo Delpech, le choix de l'État-major de la Marine nationale de s'installer dans la préfecture du Lot peut s'expliquer par la proximité de certains marins haut placés dans le gouvernement avec le territoire. L'amiral François Darlan, vice-président du Conseil des ministres du maréchal Philippe Pétain, est originaire de Nérac, situé dans le département voisin du Lot-et-Garonne.

Par ailleurs, le préfet du Lot, Loïc Petit, est un ancien officier de marine, renforçant les liens entre l'administration locale et les forces armées. Cependant, cette proximité avec l'État français n'est pas du goût de tous les habitants. Certains officiers de l'école se mirent spontanément à créer une véritable police militaire, suscitant des tensions locales.

Ces tensions ont conduit à des actions de résistance de la part des jeunes pupilles. Une soixantaine de jeunes ont rejoint la Résistance en plusieurs fois, selon les archives de l'association du musée de la Résistance, de la déportation et de la libération du Lot. Vers le mois de décembre 1943, cinq pupilles se sont évadés de la caserne Bessières. Trois d'entre eux ont été repris à Toulouse par la gendarmerie et remis aux autorités de l'école.

Engagement armé et legacy actuel à Cahors

Les pupilles emprisonnés ont réussi à s'enfuir de nouveau lors d'une corvée en plein cœur de Cahors. Certains d'entre eux ont finalement rejoint les maquis du Corps franc Pommiès dans le secteur de Gourdon, participant activement aux luttes de libération du territoire. Début 1944, c'est au tour de la Résistance d'intercepter un camion chargé d'une vingtaine de ces petits marins.

Advertisement

Avec eux et quatre Espagnols, ils ont formé le maquis Jean Bart. Ce groupe de résistants s'est illustré par ses actions de sabotage de voies ferrées, mais aussi par sa participation aux combats du 10 avril et du 1er mai 1944 à Cajarc puis à Gramat. L'annexe de l'école des mousses de la caserne Bessières a perduré jusqu'en septembre 1944, avant d'être transférée à Bordeaux, plus proche de l'océan.

Cahors garde depuis un lien fort avec la Marine nationale. En 2011, les forces armées maritimes ont été célébrées sur les allées Fénelon, avec la présence du célèbre bagad de Lann-Bihoué venu de Bretagne. Une classe de défense a également été créée en 2025 au lycée Clément-Marot, dans le cadre d'une convention avec la Délégation militaire départementale dirigée par le lieutenant-colonel Josselin de Metz.

Trente élèves de bac pro commerce travaillent actuellement sur la question du devoir de mémoire, de la Résistance et de la Libération. Ce projet est en lien avec Nicolas Rose, adjoint au directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du Lot. Dans le cadre des 400 ans de la Marine nationale, certains participants se rendront à Toulon pour rendre hommage à deux sous-mariniers lotois morts durant la Seconde Guerre mondiale.