Cahors Continue Sa Montée En Fédérale 2

L'équipe de rugby de Cahors s'impose à domicile face à Malemort (23-14) et conforte sa place de leader en Fédérale 2.

L'équipe cadurcienne de rugby a continué sa progression fulgurante dans le championnat de Fédérale 2, s'imposant face à Malemort sur le score de 23 à 14 ce samedi soir à Desprats. Après une victoire éclatante la semaine précédente sur le terrain d'Arpajon, les « Ciel et Blanc » ont enregistré leur quatorzième succès en dix-sept journées de compétition, et leur neuvième victoire à domicile en autant de rencontres.

Les Cadurciens ont dominé la majeure partie de la rencontre, malgré une entame équilibrée. Les joueurs des entraîneurs Vincent Debaye et Fabrice Vignals ont créé de nombreuses opportunités offensives, mais Da Silva a frappé le poteau sur une tentative de pénalité à la 12e minute, tandis que Sikora a été contré à quelques mètres de l'en-but visiteur au bout d'une séquence offensive prometteuse. Malgré ces occasions manquées, Cahors a ouvert le score à la 15e minute grâce à une pénalité transformée par Da Silva. Les visiteurs ont ensuite trouvé la faille peu avant la demi-heure de jeu, suite à une mêlée à une cinquantaine de mètres de l'en-but cadurcien. Sikora a profité d'une action déjouée sur le côté pour marquer le premier essai du match. Cahors menait 10 à 0 à la pause et a continué de dominer la deuxième période. Da Silva a ajouté une pénalité à son compteur avant que Lagrifoulière ne marque le deuxième essai cadurcien, portant le score à 18 à 0. Malemort a ensuite réduit le déficit grâce à un essai inscrit par Phelizon après une belle percée de Dumond, mais Sikora a répondu par un deuxième essai pour sceller le sort de la rencontre. L'essai marqué par Vayne à la fin du match n'a pas empêché Cahors de rester maître à domicile et de conforter sa position de leader.





