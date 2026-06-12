Cafu, dernier capitaine du Brésil à avoir remporté la Coupe du monde en 2002, analyse les chances de la Seleçao à la Coupe du monde des clubs aux États-Unis. Il se remémore ses trois finales consécutives (1994, 1998, 2002) et insiste sur la nécessité pour le Brésil de renouer avec la victoire, voyant un présage positif dans le retour de la compétition aux États-Unis. Il rend hommage à Ronaldinho et à l'audace des équipes brésiliennes de son époque.

Cafu , légende du football brésil ien et dernier capitaine victorieux de la Seleçao en Coupe du monde, livre ses réflexions à l'approche de la Coupe du monde des clubs aux États-Unis, où le Brésil , entraîné par Carlo Ancelotti , débutera sa campagne face au Maroc.

Pour l'ex-latéral droit, recordman des sélections avec 143 apparitions, les vingt-quatre ans d'attente depuis le dernier titre mondial en 2002 sont longs, mais il perçoit un signe encourageant : après le sacre de 1970, le Brésil avait également patienté vingt-quatre ans avant de reconquérir le trophée aux États-Unis en 1994. Aujourd'hui, la compétition revient sur le sol américain, un présage positif selon lui.

Il insiste sur le fait que le Brésil doit toujours viser la victoire dans les grands tournois, rompre le tabou qui perdure et jouer avec l'audace qui a characterized les générations passées. Cafu se remémore avec émotion son parcours en Coupe du monde, unique dans l'histoire : titulaire en finale en 1994 après être entré en jeu plus tôt dans le tournoi, il a vécu la défaite cuisante contre la France en 1998, puis la consécration en 2002 en tant que capitaine, soulevant le trophée après la victoire 2-0 face à l'Allemagne.

Il évoque la déception de 1998, attribuant la victoire française à leur supériorité collective plutôt qu'aux problèmes individuels de Ronaldo, et célèbre la revanche de 2002, portée par une équipe techniquement et mentalementexceptionnelle, avec des joueurs comme Rivaldo, Ronaldo et Ronaldinho. À propos de Ronaldinho, Cafu le classe comme le plus grand talent après Pelé, dont le génie créatif et la liberté de jeu captivaient les foules.

Il souligne également l'évolution du poste de latéral, rappelant que son époque prônait déjà un jeu offensif et défensif intense, sans peur, anticipant ainsi les exigences modernes de participation à la construction du jeu. Cafu, qui garde une silhouette familière et un sourire carnassier, demeure un ambassadeur passionné du football brésilien, espérant voir la Seleçao retrouver les sommets lors de cette Coupe du monde des clubs





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