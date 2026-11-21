Une étude de l'université de Copenhague utilise une capsule intelligente pour révéler les effets du café sur l'acidité de l'intestin grêle et les contractions du côlon chez les consommateurs réguliers.

Une recherche menée par l'Université de Copenhague révèle des changements physiologiques distincts dans le tube digestif des consommateurs réguliers de café. L'utilisation d'une capsule électronique a permis de mesurer en temps réel l'acidité de l' intestin grêle et l'intensité des contractions du côlon chez ces individus.

Mécanisme de mesure par capsule électronique intelligente

L'Institut de nutrition, d'exercice et de sport de l'Université de Copenhague a dirigé cette étude originale publiée dans la revue Gut Microbiology. La méthodologie s'appuie sur une capsule électronique de marque SmartPill mesurant 26 millimètres sur 13 millimètres. Les participants avalez cette capsule avec leur petit-déjeuner et celle-ci transite ensuite dans le système digestif.

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La SmartPill enregistre des données critiques lors de son trajet, incluant la température, la pression, le temps de passage, l'acidité et les contractions musculaires. Elle émet ces signaux jusqu'à ce qu'elle soit évacuée dans les selles entre 12 et 72 heures après l'ingestion. Cette technologie offre une fenêtre unique sur le fonctionnement interne du tube digestif humain.

Acidité intestinale et fréquence de consommation de café

L'analyse porte sur 61 adultes danois en bonne santé, dont 50 ont effectivement ingéré la capsule. Les chercheurs ont classé les participants selon leur habitus : buveurs fréquents consommant une à cinq tasses par jour durant plus de trois des huit jours observés, comparés à des buveurs occasionnels.

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Les résultats indiquent que l'intestin grêle des buveurs fréquents présente un pH significativement plus bas, traduisant une acidité plus élevée. Cette observation contredit l'idée reçue selon laquelle le café réduirait l'acidité gastrique ou intestinale. L'écart mesuré est statistiquement notable, bien que le communiqué officiel n'ait pas divulgué les valeurs chiffrées exactes du delta de pH.

Impact sur les contractions du côlon et limites méthodologiques

Parallèlement à l'acidité, la capsule a détecté une augmentation des contractions du côlon proportionnelle à la consommation de café. Le côlon, dernier segment du tube digestif, utilise ces contractions péristaltiques pour pousser les déchets vers l'extérieur. Cette activité accrue n'a pas été quantifiée en nombre de spasmes par minute, mais la tendance est clairement établie.

La validité de ces conclusions est tempéré par le caractère observationnel de l'étude. L'équipe, menée par Francesca Bucci et le professeur Henrik Munch Roager, reconnaît que la corrélation ne prouve pas la causalité. Des différences alimentaires ou d'autres facteurs de mode de vie pourraient influencer ces résultats intestinaux observés.

Prochaines étapes et implications pour la santé digestive

Pour établir un lien de cause à effet direct, les auteurs proposent des protocoles expérimentaux où la quantité de caféine serait strictement contrôlée. Des dosages urinaires de métabolites de la caféine ont été utilisés pour valérer objectivement l'apport réel, complétant les journaux alimentaires sur huit jours.

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À ce stade, il est impossible de déterminer si cette acidité accrue et ces contractions renforcées sont bénéfiques ou nocives pour la santé. Les chercheurs s'abstiennent de toute recommandation sanitaire tant que l'impact clinique réel n'aura pas été clairement défini par des études interventionnelles futures.