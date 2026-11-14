Caen vs Saint-Omer : Tirage au sort Coupe de France 2026

Le SM Caen affrontera Saint-Omer au 8e tour de la Coupe de France les 28 et 29 novembre 2026, suite à la victoire régionale des Pas-de-Calaisiens.

Le Stade Malherbe Caen se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Le club normand affrontera le Stade Malherbe de Saint-Omer, issu de la Régional 1, lors du prochain tour. Ce match se tiendra le week-end des 28 et 29 novembre 2026.

Déroulement de la qualification

La rencontre au sein du huitième tour de la Coupe de France est désormais officielle pour Salim Diakité et ses coéquipiers. Le SM Caen a officiellement validé sa présence dans ce tour huppé de la compétition. L'équipe des Malherbistes a fait respecter sa supériorité technique et tactique. Cette qualification intervient immédiatement après leur succès face à Choisy-au-Bac.

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Performance et buts décisifs

Diabé Kanouté et Mathis Daffot ont marqué les buts essentiels pour Caen. Ces deux joueurs ont permis au club de maintenir son statut de favori dans ce tirage. La hiérarchie entre les niveaux nationaux et régionaux s'est clairement imposée sur le terrain. Les supporters caennais peuvent désormais se concentrer sur cette nouvelle échéance internationale et domestique.

Contexte et surprise régionale

Le partenaire de jeu du SM Caen est Saint-Omer, une équipe de la région des Pas-de-Calais. Cette formation a éliminé l'USV (Vire) au septième tour de la compétition. Cette victoire est intervenue ce samedi 14 novembre 2026, lors d'un match intense. Saint-Omer a triomphé aux tirs au but avec un score final de 5-4 après un match nul de 2-2.

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Tensions et rebondissements du match

L'équipe de Tony Théault a connu des difficultés durant la première période. Vire menait à deux buts zéro dès la trente-sixième minute de jeu. Les buts avaient été inscrits par Enzo Kowalczyk et Valentin Aumond pour les Virois. La remontée en seconde mi-temps a totalement changé la dynamique du match.

Prochaines étapes et tournois

Le SM Caen devra désormais se rendre dans le Nord pour disputer son match. Le calendrier fixe cette rencontre au week-end des 28 et 29 novembre 2026. Cette situation permet potentiellement à Gaël Clichy d'obtenir des informations tactiques. Le club utilise ce tirage favorable pour continuer de faire tourner son effectif. La déception reste profonde pour Vire qui rate cette confrontation historique.