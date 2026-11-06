Caen Handball : la réserve des Vikings s'incline 31-26 face à l'équipe de France U19

Menés 10-1, les Vikings du Caen Handball ont tenu tête aux Bleuets à Blainville-sur-Orne et chutent 31-26, jeudi 5 novembre 2026.

La réserve du Caen Handball, les Vikings, s'est inclinée 31-26 face à l'équipe de France U19 jeudi 5 novembre 2026 à Blainville-sur-Orne. Menés 10-1 au cœur de la première mi-temps, les jeunes Caennais ont ensuite nettement réagi et ont fini par revenir dans le match avant de céder face aux Bleuets.

Ce match amical, le premier des deux rencontres programmées entre ces deux formations, opposait une équipe de France U19 déjà impressionnante sur le plan physique comme sur le plan technique à une réserve évoluant en Nationale 1, qui correspond à la troisième division française.

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Un départ dominé puis une remontée caennaise

La formation tricolore a d'abord largement dominé les débats face au Caen Handball, avec un écart de 10-1 en faveur de l'équipe de France U19. Malgré ce départ à sens unique, les Vikings ont réduit l'écart et n'ont plus été menés que d'un but en fin de rencontre.

Les Bleuets ont toutefois repris de l'avantage dans les dernières minutes et se sont imposés 31-26. Cette issue montre que la réserve caennaise a su corriger ses difficultés initiales après une première période très compliquée.

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Le début de match a surpris le staff caennais par l'intensité imposée par l'adversaire. Cette confrontation directe avec un niveau d'intensité exigé en championnat national a permis aux joueurs de Caen de mesurer les exigences de la compétition.

Les réactions de Franck Prouff et du staff caennais

Le sélectionneur de l'équipe de France U19, Franck Prouff, reconnaît avoir été un peu surpris par le départ de la réserve du Caen Handball. Selon lui, les joueurs caennais étaient inhibés au début de la rencontre, ce qui a permis à son équipe de prendre les devants assez rapidement.

Franck Prouff a ensuite estimé avoir retrouvé l'équipe de Caen qu'il connaît, une opposition conforme à ce que son staff recherchait. Il a également rappelé que la plupart des joueurs de sa sélection évoluent eux-mêmes en Nationale 1.

De son côté, l'entraîneur de la réserve caennaise a présenté cette rencontre amicale comme une occasion d'élever le niveau d'exigence. Il a insisté sur la nécessité de corriger rapidement les points faibles afin d'être prêt pour le match prévu le samedi suivant.

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Revue d'effectifs et prochain match amical

L'équipe de France U19 profite de cette série de rencontres pour réaliser une revue d'effectifs. Seuls deux joueurs du groupe ont disputé l'Euro l'été dernier, alors que seize autres joueurs, proches du noyau dur de la sélection, ont été appelés pour évaluer leur capacité à intégrer ce noyau.

Le deuxième match amical est programmé le samedi, dans la continuité de cette rencontre disputée jeudi à Blainville-sur-Orne. Pour la réserve du Caen Handball, la leçon de ce match tient surtout à la nécessité de répondre plus vite à l'intensité d'un adversaire de haut niveau.