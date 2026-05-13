Cacahuètes, amandes et pistaches : quand les noix dépassent l’œuf

Les noix, en particulier les cacahuètes, les amandes et les pistaches, contiennent plus de protéines que l’œuf et peuvent être une alternative saine et riche en fibres. Les protéines et les fibres associées peuvent aider à maintenir la masse musculaire et stabiliser la glycémie, tandis que les noix contiennent également des graisses insaturées et des antioxydants. Les noix peuvent être facilement intégrées dans les repas en petites quantités, sans culpabiliser.

On pense souvent à l’œuf comme à la référence absolue pour les protéines : un œuf moyen apporte environ 6 g de protéines complètes, pour peu de calories.

Pourtant, les diététiciennes rappellent que certains fruits à coque font aussi bien, voire mieux, tout en ajoutant des fibres rassasiantes. Ces noix recommandées par une experte en nutrition Dans un article paru sur EatingWell, la diététicienne Novella Lui met en avant trois noix précises : les cacahuètes, les amandes et les pistaches. Pour une portion d’environ 28 à 30 g, ces trois fruits à coque atteignent autour de 6 à 7 g de protéines, soit autant ou plus qu’un œuf.

De plus, environ 30 g quotidiens de fruits à coque apportent 4 à 10 g de protéines et seraient associés à une baisse d’environ 21 % du risque de maladies cardiovasculaires. L’enjeu n’est donc pas de bannir l’œuf, mais de varier les sources de protéines et de savoir quelle poignée de noix choisir selon le moment de la journée.

Cacahuètes, amandes, pistaches : quand les noix dépassent l’œuf Les cacahuètes, techniquement des légumineuses mais consommées comme des noix, sont les plus protéinées du trio. Pour environ 30 g, elles fournissent plus de 7 g de protéines et plus de 2 g de fibres, avec du magnésium et des vitamines B utiles à l’énergie. Leur prix abordable et leur longue conservation en font un snack pratique pour le bureau ou le sac de sport.

Les amandes offrent environ 6 g de protéines pour 20 à 23 amandes, et 3,5 g de fibres, ce qui couvre déjà plus de 10 % des besoins quotidiens. Elles apportent aussi des graisses insaturées et des antioxydants intéressants pour la santé du cœur. Les pistaches, décortiquées, tournent elles aussi autour de 6 g de protéines et presque 3 g de fibres pour 30 g.

Avec du potassium pour la tension artérielle, de la vitamine B6 pour l’immunité et du manganèse pour les os. Noix plus riches en protéines qu’un œuf : l’effet duo protéines et fibres Dans ces trois noix, l’association protéines plus fibres joue un rôle clé. Les protéines participent au maintien de la masse musculaire, tandis que les fibres ralentissent la digestion et aident à stabiliser la glycémie, ce qui évite les coups de fatigue après les repas.

Des travaux cités par EatingWell indiquent qu’une consommation régulière de pistaches augmente la présence de bactéries intestinales bénéfiques, signe d’un microbiote plus diversifié. Les autres fruits à coque, comme les noix de cajou, les noix, les noisettes ou les noix du Brésil, tournent plutôt autour de 4 g de protéines pour 30 g. Ils restent intéressants, mais ce podium cacahuètes amandes pistaches reste le plus efficace pour un petit volume.

Comment intégrer ces trois noix dans vos repas sans culpabiliser Pour les utiliser au quotidien, mieux vaut rester simple : une petite poignée de cacahuètes en collation, des amandes sur une salade ou un yaourt, des pistaches mixées avec de la chapelure pour paner du poisson ou du poulet. Avec une portion d’environ 30 g, ces noix plus riches en protéines qu’un œuf renforcent facilement un repas ou un petit-déjeuner. Diapo : Les végétaux les plus riches en protéine





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