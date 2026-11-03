CAC 40 : Baisse des valeurs tech et incertitude politique pèsent sur la Bourse de Paris

Le CAC 40 recule à 8 004 points sous l'effet des valeurs technologiques et de l'attentisme avant les élections américaines. Analysez l'impact sur les marchés et les performances sectorielles.

La Bourse de Paris ( CAC 40) évolue dans le rouge ce mardi 3 novembre, plombée par le recul des valeurs technologiques dans le sillage de Wall Street et des marchés asiatiques. Les investisseurs restent prudents avant les élections américaines de mi-mandat. L'indice vedette perdait 0,54% vers 10H00, soit 43,56 points, à 8 004,13 points. Lundi, l'indice vedette avait gagné 0,98% à 8 047,69 points. Cette baisse reflète une attitude défensive face aux événements politiques majeurs.

Contexte géopolitique et prudence des investisseurs

Les investisseurs immobiliers réduisent leur prise de risque avant les élections de mi-mandat américain, alors que les interrogations sur le rendement persistent. Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche de LBP AM, prévient que la contestation des élections ou le retard de validation de celles-ci est l'un des risques majeurs à très court terme pour les marchés. Les premiers bureaux de vote ouvrent à 11H00 GMT sur la côte est des Etats-Unis et les premiers résultats sont attendus dans la nuit. Cette incertitude pèse directement sur la liquidité et la direction des flux financiers.

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Impact sectoriel des géants de la tech et des puces

Lundi à New York, le Nasdaq, riche en valeurs technologiques, a perdu 1,07%, plombé par les fabricants de puces. Après la clôture, un géant du secteur a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel record mais a prévu une marge brute rognée par la flambée du prix des puces mémoire. À Paris, les valeurs technologiques étaient en première ligne : les fabricants de puces accusaient la plus forte baisse du SBF 120 (-8,86% à 10,65 euros), le lendemain d'un plongeon de 26,09% provoqué par l'effondrement de sa prévision de marge pour l'exercice 2026-2027. Cette dynamique montre la sensibilité extrême du secteur aux coûts de production et aux perspectives à long terme.

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Performance contrastée et résilience de certains acteurs

En contrepoint de cette faiblesse généralisée, certains acteurs ont affiché une performance remarquable. Un spécialiste du diagnostic prenait la tête du SBF 120 (+3,54% à 93,60 euros). Le spécialiste du diagnostic a publié un chiffre d'affaires de 1,04 milliard d'euros au troisième trimestre, en hausse de 8,1% à taux de variation et périmètre constants, et a confirmé ses objectifs annuels. Cette divergence de performance souligne la nécessité de distinguer les entreprises solidement ancrées de celles exposées aux cycliques technologiques ou aux chocs de coûts spécifiques.

Indicateurs macroéconomiques et marchés des matières premières

Le pétrole repartait à la hausse, le Brent prenant 2,05% à 106,92 dollars vers 10H00, après avoir chuté de plus de 7% lundi. Ce rebond énergétique offre un soutien relatif aux secteurs liés aux matières premières. Parallèlement, le taux d'emprunt de la France à dix ans remontait à 4,94%, contre 4,90% lundi, et celui de l'Allemagne à 3,31%, contre 3,29%. L'écart entre les deux mesures accentue la méfiance des investisseurs envers la dette française. Ces indicateurs bondés témoignent d'une réévaluation du risque souverain et de la prime de risque exigée par les marchés obligataires internationaux.