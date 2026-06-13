Ça commence aujourd'hui : Les émissions de Faustine Bollaert déprogrammées

Les émissions de Faustine Bollaert, notamment Ça commence aujourd'hui et N'oubliez pas les paroles, ont été déprogrammées cette semaine en raison des JO d'hiver. La grille de France 2 a été chamboulée ce vendredi, avec des décalages de programmes et des émissions non diffusées.

Cette émission, présentée par Faustine Bollaert , propose des témoignages de vie racontés par ceux qui ont vécu des expériences particulières ou des moments importants de leur existence.

Adoption, santé, sexualité, réseaux sociaux, accident ou encore escroquerie, les thèmes abordés sont aussi divers que les invités présents sur le plateau. Chacun leur tour, ils relatent leurs histoires afin de les partager et d'offrir des éclairages. Ce programme de 58 minutes donne rendez-vous aux téléspectateurs du lundi au vendredi juste après le journal de la mi-journée à 13 h 55. Le principe reste bienveillant quoique parfois intrusif.

Impossible de regarder le programme sans le comparer à C'est mon choix. Ici, le partage des témoignages revêt un aspect plus touchant et suscite de l'empathie envers les invités. L'émission aborde de nombreux sujets de société importants et parfois tabous. Affaire conclue et N'oubliez pas les paroles ne sont plus diffusées à partir d'aujourd'hui sur France 2 !

Voici pourquoi Sophie Coste victime d'un prédateur qui l'a trompée et manipulée : Il y avait beaucoup de violence. Les larmes de Faustine Bollaert en évoquant ses enfants dans Ça commence aujourd'hui : On m'a perdue sur ce sujet. Charles Doré (Star Academy) surpris par la venue de Sofia Morgavi dans Ça commence aujourd'hui, ils évoquent leur relation.

Lenie invitée de Ça commence aujourd'hui, elle nous confie son expérience pas normale à la Star Academy Qui veut épouser mon fils ? : Un des prétendants de Kilian a participé à une émission de Faustine Bollaert, découvrez les images.

Déprogrammation : N'oubliez pas les paroles, Affaire conclue… Voici la liste des émissions qui ne seront pas diffusées cette semaine à cause des JO d'hiver N'oubliez pas les paroles déprogrammé, JT de 20 Heures décalé… La grille de France 2 est chamboulée ce vendredi, voici pourquoi. Déprogrammation de Ça commence aujourd'hui : Pourquoi l'émission de Faustine Bollaert n'est pas diffusée ce jeudi 5 février ?

The Big Bang Theory : Simon Helberg (Howard) dévoile des détails inédits sur le pilote jamais diffusé de la série. Déjà primée, la série Proud arrive en France, et elle va vous bouleverser. Un si grand soleil en avance : Johanna rompt avec Guillaume, Eve menace Muriel ! Le résumé de l'épisode 1944 du lundi 15 juin 2026





TeleLoisirs / 🏆 80. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Faustine Bollaert Ça Commence Aujourd'hui N'oubliez Pas Les Paroles Déprogrammation JO D'hiver

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Françilienne de la blanchisserie industrielle investit dans un nouveau site industriel pour l'ultra-propreL'entreprise Netexial, spécialisée dans la blanchisserie industrielle, investit 6,8 millions d'euros dans un nouveau site industriel dans les Hauts-de-France, à Douvrin (Pas-de-Calais), pour répondre aux besoins en tenues professionnelles pour les environnements critiques tels que les salles blanches et les salles propres. Les Hauts-de-France sont stratégiques pour l'entreprise, qui a plusieurs clients dans cette zone géographique.

Read more »

Fin du Scaf : les alternatives pour les capacités aériennes de la France et de l'AllemagneExplication officielle du fiasco : les divergences entre Dassault représentant la France qui réclamait le leadership sur le chasseur et Airbus, porte-voix de l'Allemagne et de l'Espagne, qui souhaitait le développer à parts égales, irrésolues malgré la médiation politique.

Read more »

Témoignages intimes sur France 2 avec Faustine BollaertUne émission de 58 minutes qui présente des invités partageant leurs expériences personnelles touchantes, couvrant des thèmes variés comme l'adoption, la santé, la sexualité, les réseaux sociaux, les accidents et les escroqueries. Elle se distingue par son ton bienveillant et accessibilité aux sujets de société souvent tabous, diffusée du lundi au vendredi après le journal de la mi‑journée.

Read more »

Primes des joueurs : les montants et les systèmes chez les grandes nationsCe texte compare les primes versées aux joueurs de différentes nations lors de grandes compétitions, tels que le Championnat du monde de football. Il évoque les montants et les systèmes en vigueur, ainsi que les conditions de partage des primes entre les joueurs et le staff.

Read more »