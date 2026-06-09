Ça commence aujourd'hui : les émissions de Faustine Bollaert ne seront plus diffusées sur France 2

Faustine Bollaert présente Ça commence aujourd'hui, une émission qui propose des témoignages de vie racontés par ceux qui ont vécu des expériences particulières. Adoption, santé, sexualité, réseaux sociaux, accident ou encore escroquerie, les thèmes abordés sont aussi divers que les invités présents sur le plateau.

Cette émission , présentée par Faustine Bollaert , propose des témoignages de vie racontés par ceux qui ont vécu des expériences particulières ou des moments importants de leur existence.

Adoption, santé, sexualité, réseaux sociaux, accident ou encore escroquerie, les thèmes abordés sont aussi divers que les invités présents sur le plateau. Chacun leur tour, ils relatent leurs histoires afin de les partager et d'offrir des éclairages. Ce programme de 58 minutes donne rendez-vous aux téléspectateurs du lundi au vendredi juste après le journal de la mi-journée à 13 h 55. Le principe reste bienveillant quoique parfois intrusif.

Impossible de regarder le programme sans le comparer à C'est mon choix. Ici, le partage des témoignages revêt un aspect plus touchant et suscite de l'empathie envers les invités. L'émission aborde de nombreux sujets de société importants et parfois tabous. Affaire conclue et N'oubliez pas les paroles ne sont plus diffusées à partir d'aujourd'hui sur France 2 !

Voici pourquoi Sophie Coste victime d'un prédateur qui l'a trompée et manipulée : Il y avait beaucoup de violence. Les larmes de Faustine Bollaert en évoquant ses enfants dans Ça commence aujourd'hui : On m'a perdue sur ce sujet. Charles Doré (Star Academy) surpris par la venue de Sofia Morgavi dans Ça commence aujourd'hui, ils évoquent leur relation. Lenie invitée de Ça commence aujourd'hui, elle nous confie son expérience pas normale à la Star Academy.

Qui veut épouser mon fils ? : Un des prétendants de Kilian a participé à une émission de Faustine Bollaert, découvrez les images. Déprogrammation : N'oubliez pas les paroles, Affaire conclue… Voici la liste des émissions qui ne seront pas diffusées cette semaine à cause des JO d'hiver. N'oubliez pas les paroles déprogrammé, JT de 20 Heures décalé...

La grille de France 2 est chamboulée ce vendredi, voici pourquoi. Déprogrammation de Ça commence aujourd'hui : Pourquoi l'émission de Faustine Bollaert n'est pas diffusée ce jeudi 5 février ? Cette star crève l'écran dans Dutton Ranch mais saviez-vous qu'elle était la fille d'une actrice des Frères Scott ? Un si grand soleil en avance : Machiavélique, Catherine révèle la vérité à Eve, plus en colère que jamais !

Elisabeth cède à Nicolas... Le résumé de l'épisode 1940 du mardi 9 juin 2026 Demain nous appartient en avance : Victor est dans le coma, Arthur a tenté de l'assassiner et veut faire accuser Karim ! Le résumé de l'épisode 2222 du mardi 9 juin 202





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