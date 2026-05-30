Ça commence aujourd'hui : L'émission de Faustine Bollaert déprogrammée sur France 2

L'émission Ça commence aujourd'hui, présentée par Faustine Bollaert, a été déprogrammée sur France 2 à partir d'aujourd'hui. Les téléspectateurs ont pu suivre les témoignages de vie de personnes qui ont vécu des expériences particulières ou des moments importants de leur existence. L'émission abordait des thèmes divers tels que l'adoption, la santé, la sexualité, les réseaux sociaux, les accidents et les escroqueries. Chacun des invités racontait son histoire afin de la partager et d'offrir des éclairages.

Cette émission, présentée par Faustine Bollaert , propose des témoignages de vie racontés par ceux qui ont vécu des expériences particulières ou des moments importants de leur existence.

Adoption, santé, sexualité, réseaux sociaux, accident ou encore escroquerie, les thèmes abordés sont aussi divers que les invités présents sur le plateau. Chacun leur tour, ils relatent leurs histoires afin de les partager et d'offrir des éclairages. Ce programme de 58 minutes donne rendez-vous aux téléspectateurs du lundi au vendredi juste après le journal de la mi-journée à 13 h 55. Le principe reste bienveillant quoique parfois intrusif.

Impossible de regarder le programme sans le comparer à C'est mon choix. Ici, le partage des témoignages revêt un aspect plus touchant et suscite de l'empathie envers les invités. L'émission aborde de nombreux sujets de société importants et parfois tabous. Affaire conclue et N'oubliez pas les paroles ne sont plus diffusées à partir d'aujourd'hui sur France 2 !

Voici pourquoi Sophie Coste victime d'un prédateur qui l'a trompée et manipulée : Il y avait beaucoup de violence. Les larmes de Faustine Bollaert en évoquant ses enfants dans Ça commence aujourd'hui : On m'a perdue sur ce sujet. Charles Doré (Star Academy) surpris par la venue de Sofia Morgavi dans Ça commence aujourd'hui, ils évoquent leur relation.

Lenie invitée de Ça commence aujourd'hui, elle nous confie son expérience pas normale à la Star Academy Qui veut épouser mon fils ? : Un des prétendants de Kilian a participé à une émission de Faustine Bollaert, découvrez les images. Déprogrammation : N'oubliez pas les paroles, Affaire conclue… Voici la liste des émissions qui ne seront pas diffusées cette semaine à cause des JO d'hiver N'oubliez pas les paroles déprogrammé, JT de 20 Heures décalé...

La grille de France 2 est chamboulée ce vendredi, voici pourquoi Déprogrammation de Ça commence aujourd'hui : Pourquoi l'émission de Faustine Bollaert n'est pas diffusée ce jeudi 5 février ? Star City : Les créateurs décryptent cette grande différence entre For All Mankind et ce nouveau spin-off Dutton Ranch : Cet aspect du tournage qui a fait galérer Cole Hauser (Rip) Un si grand soleil en avance : Charles convoqué au procès de Gimenez, les Perrot manipulés par Inès… Le résumé de l'épisode 1934 du lundi 1er juin 2026 Off Campus saison 1 épisode 3 : Vous ne verrez plus jamais la scène de l'orgasme de la même façon après cette anecdote de Belmont Cameli (Garrett





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Ça commence aujourd'hui : l'émission de Faustine Bollaert déprogramméeL'émission Ça commence aujourd'hui, présentée par Faustine Bollaert, a été déprogrammée ce vendredi en raison des JO d'hiver. Les téléspectateurs se sont vu refuser la diffusion de l'émission. L'émission a abordé de nombreux sujets de société importants et parfois tabous.

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