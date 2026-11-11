Cœur de Ville en Lumières : rues fermées et parkings limités du 12 au 14 novembre à Montpellier

Le 11ᵉ tant‑bien gratuitimum Cœur de Ville en Lumières à Montpellier demande l'interdiction de circulation et la fermeture de plusieurs parkings, nécessitant de privilégier les transports publics ou le stationnement alterné.

Cœʠ ler au cœur historique de Montpellier, l'événement gratuit Cœur de Ville en Lumières se proposera du jeudi 12 au samedi 14 novembre 2026. Pour accueillir près de 400 000 visiteurs, la municipalité a annoncé l'interdiction de circulation sur plusieurs rues du centre, ainsi que des restrictions d'accès aux parkings publics. Les automobilistes seront donc conseillés d'opter pour la marche, le vélo ou le tram.

Fermetures sanitaires et accès restreints aux rues

Sur les trois jours, les rues du centre-ville seront traversées par des dispositifs de sécurité qui bloquent l'entrée de tout véhicule pendant l'après‑midi et la soirée. L'exception se situe à l'abord de la Place Max Rouquette , où une ouverture horaire limitée permettra le passage de certains types de circulations. Les transports en commun s'adaptent avec des itinéraires modifiés, notamment les lignes 6 et 7 qui seront déviées avant la fermeture de la Rue Pitot à 17 h.

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Clôture et accès aux parkings publics

Le Parking Foch Préfecture , situé à proximité de la Place des Martyrs de la Résistance , restera intégralement fermé de 17 h à 23 h 30 les trois soirées. Les véhicules déjà présents pourront sortir par le boulevard Professeur Louis Vialleton, en direction de la Place Giral ou de la Rue du Courreau, mais aucune entrée ne sera autorisée. Un service de stationnement alternatif est proposé dans les parkings du Comédie et de Saint‑Roch , ainsi que dans les espaces véloparcs et aux Arceaux . Les détenteurs de Pass Gratuité bénéficieront d'une entrée libre sur ces derniers.

Mobilité douce et offre de tramway renforcée

Pour faciliter les déplacements, la Société des Transports de Montpellier (STM) augmentera la fréquence des cinq lignes de tramway de 19 h à 23 h durant les soirées. Les usagers pourront descendre à la station Comédie (lignes 1 et 2), à Observatoire (lignes 3 et 4) ou à Saint‑Guilhem Courreau (ligne 5). Le stationnement sur vélos sera optimisé avec 140 espaces publics, 80 places dans les véloparcs et 15 emplacements dédiés aux vélos cargos, pour répondre à la forte demande attendue.

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Programme artistique et infrastructures temporaires

La programmation comprend 200 étudiants provenant de sept écoles de la région ainsi que cinq artistes ou studios professionnels. Les projections seront diffusées dans des sites emblématiques : le Théâtre de l'Agora , la Place des Martyrs de la Résistance , le Musee Fabre , l'aqueduc des Arceaux , l'hôtel Saint‑Côme et l' Arc de Triomphe . Le Théâtre de l'Agora proposera également une zone de jeux vidéo dédiée à la Game Zone . Des bénévoles accompagneront les visiteurs dans les zones comme la Comédie , le Peyrou et la Préfecture .

Impact sur les riverains et mesures de sécurité

Les riverains ont été informés à l'avance des modifications d'accès afin de préparer leurs déplacements quotidiens. La sécurité renforcée prévoit un contrôle supplémentaire autour des zones de projections, notamment à la Place des Martyrs de la Résistance , pour assurer le bon déroulement des spectacles qui se finiront à 22 h 30 chaque soir, avec la fermeture définitive des rues à 23 h 30. En cas de pluie diluvienne attendue dans le cadre de la tempête Charles, des équipes de secours seront mobilisées pour garantir la sûreté des participants.